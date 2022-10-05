شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر
- تعزيز القدرة علي النوم، لأن الاسحتمام قبل النوم مباشرة يساهم بالراحة والإرخاء العضلات، وتخفيف التوتر والقلق، كما أنه يسرع في النوم.
-تخفيف و تهدئة آلام المفاصل، حيث أثبتت الدراسات أن الاستحمام قبل النوم يخفف الألم والتورم في الجسم، ولذا عليك القيام بهذا الأمر بماء دافئ.
- تقليل التوتر والقلق، والحصول علي الصحة النفسية الايجابية الجيدة، فالقيام بها يحسن السعور بالتعب، وتهدئة العقل، وتخفيف التوتر، والحد من الإصابة بالاكتئاب.
- علاج نزلات البرد، نعم الاستحمام بالماء الدافيء قبل النوم يساعد في علاج نزلات البرد، والسبب يرجع إلي ان البخار يقلل من حدة احتقان الأنف ويحسن عملية التنفس.
-تقوية الجهاز المناعي، فالاستحمام قبل النوم يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز قدرة الجسم علي مكافحة البكتيريا والفيروسات، ولذا فهو خيارا جيدا.