شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أنه فورالاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب للعمل قد يأخذ الشخص حماما، ولكن الدراسات الطبية الحديثة تشير إلي أن الاستحمام قبل الخلود من النوم له العديد من الفوائد الصحية العالية للشخص، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أبرز الفوائد الناتجة عن الاحتمام قبل النوم ومنها:

- تعزيز القدرة علي النوم، لأن الاسحتمام قبل النوم مباشرة يساهم بالراحة والإرخاء العضلات، وتخفيف التوتر والقلق، كما أنه يسرع في النوم.

-تخفيف و تهدئة آلام المفاصل، حيث أثبتت الدراسات أن الاستحمام قبل النوم يخفف الألم والتورم في الجسم، ولذا عليك القيام بهذا الأمر بماء دافئ.

- تقليل التوتر والقلق، والحصول علي الصحة النفسية الايجابية الجيدة، فالقيام بها يحسن السعور بالتعب، وتهدئة العقل، وتخفيف التوتر، والحد من الإصابة بالاكتئاب.

- علاج نزلات البرد، نعم الاستحمام بالماء الدافيء قبل النوم يساعد في علاج نزلات البرد، والسبب يرجع إلي ان البخار يقلل من حدة احتقان الأنف ويحسن عملية التنفس.

-تقوية الجهاز المناعي، فالاستحمام قبل النوم يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز قدرة الجسم علي مكافحة البكتيريا والفيروسات، ولذا فهو خيارا جيدا.