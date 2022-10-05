شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من تشنج العضلات ..اعرف الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الخروج في أول جري لمسافات طويلة في الشمس إلى تقلصات شديدة في الساق، غالبًا ما تحدث هذه التشنجات العضلية بسبب فقدان الإلكتروليتات، وخاصة البوتاسيوم، و هو أحد أفضل الموارد الطبيعية لمنع تقلصات العضلات ، يوجد هذا المعدن بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات، وهو يعمل على إبقاء عضلاتك قلبية وخالية من التقلصات، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

البوتاسيوم

البوتاسيوم هو أحد المعادن الأساسية في الجسم - سبعة معادن أساسية تتكون من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت والصوديوم والكلوريد وبالطبع البوتاسيوم - حيث يحتاج جسم الإنسان إلى 100 ملليجرام على الأقل يوميًا، يساعد البوتاسيوم ، الذي يشار إليه أيضًا باسم المنحل بالكهرباء ، على موازنة المعادن والسوائل داخل وخارج الخلايا ، ويحد من تأثيرات الصوديوم لتنظيم ضغط الدم ، ويساعد على تقلص العضلات.

يحتوي النظام الغذائي المتوازن الغني بالبوتاسيوم على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ، من العضلات إلى العظام إلى قلبك، ثبت أن استهلاك البوتاسيوم المناسب يخفض ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، ويمنع حصوات الكلى ، ويساعد في الحفاظ على كثافة العظام ، ويحمي العضلات ، ويقلل من مخاطر الوفاة بشكل عام.

تقلصات البوتاسيوم والعضلات

بالنسبة للعديد من العدائين ، لا توقف درجات الحرارة الباردة عن ممارسة التمارين الروتينية، لكن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا إلى زيادة التعرق في جسمك ، مما يعني أنك تفقد كميات أكبر من الأملاح والإلكتروليتات ، مثل البوتاسيوم.

في حين أن للبوتاسيوم العديد من الوظائف ، فإن أحد أهمها هو قدرته على العمل مع الصوديوم لخلق إمكانات الغشاء ، "نظام كهربائي وكيميائي عبر أغشية الخلايا"،عندما يفقد جسمك وخاصة البوتاسيوم ، تتعطل إمكانات الغشاء ، وتميل العضلات إلى الانقباض والتشنج.

إيجاد التوازن الصحيح

يحتاج جسم البالغين إلى 100 ملليجرام على الأقل يوميًا فقط للحفاظ على وظائف الجسم، الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم للبالغين هي 4700 ملليجرام ، ومع ذلك ، وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم موز

لا تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة فقط على ما بين 420 إلى 806 ملليجرام من البوتاسيوم ، ولكنها توفر أيضًا مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى مثل فيتامين سي ، وحمض الفوليك ، والكولين ، والمغنيسيوم ، والفوسفور ، وأحماض أوميغا الدهنية. في حين أن الموز لن يخفف على الفور الألم والانزعاج من تقلصات العضلات ، إلا أنه يعد خطوة مهمة في الوقاية منها.

البنجر الخضر

هذا المصدر غير العادي للبوتاسيوم هو أحد أكثر المصادر وفرة! كوب واحد من البنجر الأخضر المطبوخ يوفر 1309 ملليجرام من البوتاسيوم ، بالإضافة إلى 247 ملليجرام من الصوديوم و 97.9 ملليجرام من المغنيسيوم. كل ذلك يساعد على تعزيز وتوازن مستويات الإلكتروليت.

الباذنجان

الباذنجان هو عنصر أساسي في النظم الغذائية النباتية، فهو مصدر آخر رائع للبوتاسيوم ، يقدم الباذنجان 189 ملليجرام من البوتاسيوم ، بينما كوب واحد من الباذنجان المطبوخ لا يزال يقدم 122 ملليجرام .

بطاطس

توفر حبة بطاطس كبيرة مطبوخة بالقشر 1600 ملليجرام من البوتاسيوم، لا تتفوق البطاطس على الخضار الأخرى في مستويات البوتاسيوم فحسب ، بل إنها أيضًا مصدر كبير لفيتامين سي وحمض الفوليك والكولين والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم.