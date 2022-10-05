شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب واحدًا من كل 1000 طفل، ويقدر أن حوالي 300000 طفل في الولايات المتحدة تم تشخيص إصابتهم بالتهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب، ويتسبب في ظهور أعراض للجسم كله تصيب البالغين والأطفال، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

و تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لهذه الحالة ما يلي:

الحمى: لا يزال يسبب حمى يومية لا تقل عن 102 درجة فهرنهايت تستمر أسبوعًا أو أكثر في المرة الواحدة، و تميل نوبات الحمى إلى الحدوث في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء ومرة ​​أو مرتين على الأقل يوميًا ، مع عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها بين الحمى.

الطفح الجلدي: قد يصاحب الحمى طفح جلدي بلون السلمون، وسيظهر الطفح الجلدي على الجذع والذراعين أو الساقين، ويستمر هذا الطفح الجلدي طوال فترة الحمى فقط وستظهر في أجزاء مختلفة من الجسم مصحوبة بحمى.

التهاب الحلق: يعاني كل من البالغين والأطفال من تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

التهاب المفاصل: يمكن أن تلتهب المفاصل وتشعر بالألم والصلابة، و تعتبر الركبتان والمعصمان أكثر عرضة للإصابة ، ولكن يمكن أن تلتهب المفاصل الأخرى أيضًا.

آلام العضلات: تأتي آلام العضلات مصحوبة بالحمى، و يمكن أن تكون آلام العضلات شديدة وتعطل أبسط أنشطة الحياة اليومية، وقد يصاب الأطفال بالتهاب المفاصل في العمود الفقري والفكين ومفاصل الورك.

قضايا النمو عند الأطفال

ويمكن أن يسبب المرض مشاكل النمو عند الأطفال، و عندما تتأثر المفاصل بشدة ، قد يتباطأ النمو ، خاصة في الذراعين والساقين، و في بعض الأحيان ، يكون هذا هو المرض نفسه ، وفي أحيان أخرى ، يكون هذا مرتبطًا بأدوية لعلاج الحالة.

أعراض نادرة

تشمل الأعراض النادرة

تضخم الكبد أو الطحال

التهاب في بطانة القلب

التهاب في الرئتين يسمى التهاب الجنبة

ألم وتورم في البطن

ألم في التنفس

فقدان الوزن دون أي جهد