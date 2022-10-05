شكرا لقرائتكم خبر عن في الخريف.. عالج التهاب الجيوب الأنفية بهذه الطرق الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع “webmed”، سنتعرف على أبرز وأهم العلاجات العشبية التي تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج الجيوب الأنفية، ومنها:
- النعناع:
يمكنك تناول النعناع المغلي واستنشاقه ثم تناوله، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمميزة، وأيضا يرجع احتواؤه علي مضادات الأكسدة لتقليل أعراض الجيوب الأنفية، ولذا يمكنك تناوله يوميا.
- الكركم:
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، والتي تحميه من المضاعفات المرتبطة بأي مرض، فتناوله يعد مفتاحا لعلاج العديد من الأمراض، وخاصة لأنه يحتوي علي مضادات الالتهابات، ولذا يمكنك إضافته إلى كوب من الحليب يوميا، أو تناوله كمشروب مثل الشاي.
- الريحان:
الريحان له قدرة كبيرة على تقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومتعددة للجسم ، فهو يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا، ولذا فتناوله يعد من العلاجات الجيدة التي تساهم في علاج التهابات الجيوب الأنفية.