بيروت - نادين محمد - هناك عدة أسباب لإصابة شخص ما بالإسهال. بالنسبة للأطفال الصغار والرضع على وجه الخصوص ، يمكن أن يكون الإسهال خطيرًا.

يحدث الإسهال عندما يكون هناك براز مائي رخو. يمكن أن يستمر هذا من بضع ساعات إلى بضعة أيام.لكن يُشخص الإسهال بأنه مزمن عندما يكون هناك براز رخو ثلاث مرات على الأقل يوميًا ولمدة أربعة أسابيع على الأقل.

ما الذي يسبب الإسهال؟

عادة ، يحاول جسمك التخلص من شيء ما ، مثل الميكروب. ولكن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالإسهال.

تسمم غذائي

يمكن أن تحتوي الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيدًا ، وخاصة الأطعمة الحيوانية ، على كائنات دقيقة تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

انفلونزا المعدة

يُعرف أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، وقد عانى معظمنا من تجربة مزعجة مع هذه الحالة. تشمل الأعراض الشائعة القيء والإسهال وتشنجات البطن والألم والحمى.

التهاب الأمعاء

هذه الحالة تظهر عندما تكون بطانة الأمعاء ملتهبة بشكل مزمن.

متلازمة القولون العصبي

قد يسبب القولون العصبي أحيانًا الإمساك ، ولكنه في حالات أخرى يسبب الإسهال . هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال المزمن وتلف الجهاز الهضمي.

علاجات منزلية للإسهال:

1. البروبيوتيك لصحة الأمعاء

البروبيوتيك تساعد في وقف الإسهال والآثار الجانبية المرتبطة به. كما أنها مفيدة أثناء وبعد المرض لاستعادة البكتيريا الجيدة.

2. الفحم وخل التفاح للتسمم الغذائي

يشيع استخدام الفحم في المستشفيات لامتصاص السموم المبتلعة. يمكن أن يساعد أيضًا في حالات التسمم الغذائي إذا تم تناوله مبكرًا. أيضًا يساعد شرب خل التفاح المخفف أيضًا في قتل مسببات الأمراض التي تسبب القيء والإسهال.

3. البابونج

شاي البابونج أو الزيت العطري يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. وهو خيار آمن حتى للأطفال الصغار. يمكنك تناول شاي البابونج و / أو افرك زيت البابونج الأساسي المخفف على الأمعاء السفلية.



4. الزنجبيل

تستخدم هذه العشبة الشعبية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. وجدت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2020 أنه يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية. وجد الباحثون أن الزنجبيل أعاد تنوع ميكروبات الأمعاء، وساعد في علاج الإسهال.

5. شاي السماق

السماق هو عشب قابض لذلك يمكن أن يساعد في تماسك وشد الأنسجة الرخوة. هذا بالضبط ما نحتاجه عندما نصاب بالإسهال. السماق غني بفيتامين ج ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات.يمكنكِ شرب بعض شاي السماق الطازج أو تناوله على السلطة.



المصدر: The health

نصيحة من الجميلة، يرجى استشارة الطبيب قبل تجربة أي من الطرق السابق ذكرها.

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