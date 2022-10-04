الكمون من الهضم إلى إنقاص الوزن.. تعرفي على فوائده

بيروت - نادين محمد - الكمون أكثر بكثير من مجرد توابل يمكن إضافتها إلى الوصفات. له نكهة مميزة تجعله مفضل لدى الكثيرين، كما له فوائد صحية كثيرة.

الكمون واحد من أقدم الأعشاب التي تمت زراعتها في آسيا وأوروبا.استخدمه المصريون القدماء في عملية التحنيط، تعود هذه البذور الصغيرة إلى نبات ينتمي إلى عائلة البقدونس.

الكمون تم استخدامه كمدر للبول ، لتهدئة المعدة ، وعلاج انتفاخ البطن. استخدمته بعض الثقافات لصحة المرأة وتحفيز الحيض.

فوائد الكمون

مصدر للفيتامينات

يعتبر الكمون مصدرًا جيدًا للحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى. يحتوي أيضًا على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 بالإضافة إلى الأحماض الأمينية المفيدة.

يحسن الهضم

تظهر بعض الأبحاث أن الكمون قد يحفز إنتاج إنزيمات البنكرياس ويساعد على الهضم. شاي الكمون والكزبرة والشمر معروف بدروه في تخفيف ألام البطن والغازات .

جيد للدماغ

وجدت إحدى الدراسات أن الكمون يحمي من فقدان الذاكرة والآثار الضارة للضغط على الجسم لأنه يحفز الجهاز العصبي المركزي.



غني بمضادات الأكسدة

الكمون غني بمضادات الأكسدة كما أنه يحتوي على فيتامين سي. وجدت بعض الأبحاث المعملية أنه قد يكون له دور في مكافحة السرطان.

يساعد في توازن السكر في الدم

وجدت دراسة أخرى أن الكمون فعال في زيادة حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكر. كشفت دراسة تبحث في الفئران المصابة بداء السكري التي أعطيت مستخلص الكمون أن الكمون كان أكثر فاعلية في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم من الدواء المضاد لمرض السكري.

كذلك، وجدت المزيد من الأبحاث أن مستخلص الكمون قلل من الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية وعلامات التهاب البنكرياس في الفئران المصابة بداء السكري. حتى أنه يبدو أنه يوقف زيادة الوزن الزائد.

فقدان الوزن

يمكن أن يساعد الكمون أيضًا في تخسيس الوزن. فحصدت دراسة نشرت في 2014 آثار تناول 3 جرامات (أقل بقليل من ملعقة صغيرة) من الكمون يوميًا. اتبعت المجموعتان نفس النظام الغذائي وخفضتا السعرات الحرارية بمقدار 500 سعرة حرارية. بعد 3 أشهر ، فقدت المجموعة المستهلكة للكمون 3 أرطال أكثر من المجموعة الضابطة غير المستهلكة للكمون.

تحسين الجلد

الكمون مفيد أيضًا في وصفات العناية بالبشرة. على وجه التحديد ، فهو مقشر ممتاز للوجه عند مزجه بالعسل. إنه مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ويقشر بشكل خفيف لإزالة الشوائب. مصدر غني بفيتامينe ، كما أنه يساعد الجلد على إصلاح التلف والحفاظ على شبابه.



المصدر: health line

اقرئي أيضا : صدقي أو لاتصدقي.. الكمون يخلصكِ من الوزن الزائد بسرعة