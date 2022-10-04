شكرا لقرائتكم خبر عن قوي مناعتك واحمي نفسك من نزلات البرد ب9 أطعمة غنية بفيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيتامين سي، يعد من أهم الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ويجعل الجسم لديه القدرة على مقاومة الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية، وذلك أكده “ لايف ساينس”.

وفقا لأخصائية التغذية هيلين بوند، فإن فيتامين سي لديه دورا رئيسيا في صنع الكولاجين المسئول عن الأوعية الدموية والعظام والغضاريف واللثة والجلد والأسنان، ولذا فهو ضروري للمساعدة في التئام الجروح، كما أنه ضروري لجهازنا العصبي، مما يساعد على دعم وتقوية جهاز المناعة.

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ومنها:

-الحمضيات:

كالبرتقال والجريب فروت، والليمون، جميعها فواكه غنية بفيتامين سي، حيث تحتوي علي حبة برتقالة واحدة على 87 ملليجرام من فيتامين سي، كما أن الحمضيات تحتوي علي مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة، ولذا تناولها يحميك من الأمراض المناعية.

- البطاطس:

تحتوي حبة واحدة منها تزن حوالي 240 جراما، وعلى 42 مجم من فيتامين سي، كما أن قشرة البطاطس تحتوي على معادن منها المغنيسيوم والبوتاسيوم، كما ثبت أن البوتاسيوم يساعد في صحة القلب، كما أنها غنية باللألياف.

- الفراولة:

تحتوي علي 100 جرام من الفراولة على 59 ملليجرام من فيتامين سي الذي يمثل ثلثي الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين سي للرجال، وتعتبر الفراولة مصدر هام لمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين والكيرسيتين، التي يقال إنها تساعد في الحماية من أمراض القلب.

- بروكلي:

يحتوي البروكلي على 89 مجم من فيتامين سي حيث يحتوي البروكلي بالفعل على بعض البروتينات اللازمة لنمو العضلات ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العمليات التي تحدث في الجسم، 1 كوب يوفر حوالي 3 جرام من البروتين وهو منخفض، ولكنه مفاجئ بالنسبة للخضراوات الخضراء.

- الكيوي:

تحتوي حبة كيوي واحدة فقط على 56 مجم صحي من فيتامين سي.

- السبانخ:

يحتوي السبانخ على 28 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، وهو أقل بقليل من ثلث الكمية الغذائية الموصى بها للرجال، ويحتوي السبانخ على فيتامين ك والكالسيوك اللذان يدعمان صحة العظام، ويساعد السبانخ في صنع خلايا الدم الحمراء في الجسم.

- الكرنب:

يحتوي 100 جرام من الكرنب على 37 مجم من فيتامين سي، ويحتوي أيضا على الالياف وفيتامين ك.

-المشمش الأسود:

يحتوي على ما يزيد عن 122 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كما أن المشمش الأسود مليء بمضادات الأكسدة وكذلك أوميجا 6 اللازمة لصحة القلب.