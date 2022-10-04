5 طرق للتخلص من سموم الجسم وأسرع مشروب ديتوكس

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تشتهين الحلويات والأطعمة اللذيذة، فهل يمكن أن يؤثر سلباً على معدل الأيض الخاص بك. يمكنك تجربة مشروبات أو حمية التخلص من السموم فقط تناولي كوبًا من الماء الدافئ الممزوج بالليمون والعسل كل صباح؛ للمساعدة في التخلص من الأحماض الضارة في جسمك.

1-زيدي من تناولك للأطعمة الصحية :

يجب عليك تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والحارة، وخاصة الفلفل الأحمر، فهي ستزيد من اضطراب عملية التمثيل الغذائي لديك.

2. أضيفي المزيد من الألياف :

تساعد الألياف على التخلص من السموم. لذلك، يوصَى بإضافة الكثير من الألياف إلى نظامك الغذائي، ويمكن إضافة الأطعمة مثل الخيار والجزر والسلطات والخضروات ذات الأوراق الخضراء إلى نظامك الغذائي.

3. احصلي على قسط كافٍ من النوم:

يجب عليك الحصول على وقت كافٍ من النوم، يساعد النوم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وعدم تناول أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية ليلاً.

4. امنحي جسمك وعقلك استراحة

يمكن للتدليك المنعش أن ينشط العضلات المتعبة والمتقلصة، ويجب تدليك فروة رأسك ثلاث مرات أسبوعياً بالزيت الدافئ وترطيب بشرتك بالكريم لضمان مظهرك بمظهر جيد.

5- ممارسة الرياضة

إذا أهملت ممارسة الرياضة فيجب عليك إعادة ممارستها مرة أخرى فقد يساعد النشاط البدني المنتظم على زيادة قدرتك على التحمل والحفاظ على صحة جسمك.

إذا كنت تبحثين عن مشروبات ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم إليكِ المشروب التالي يمكنك تجربته:

مشروب الخيار والنعناع للتخلص من السموم

يعتبر النعناع من أفضل المشروبات لتهدئة اضطراب المعدة. يعمل النعناع أيضًا على تحسين تدفق الصفراء عبر المعدة لتسريع عملية الهضم. إلى جانب أن الخيار غني بمضادات الأكسدة والليمون.

المكونات:



ثمرة خيار

8-10 أوراق نعناع

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

مكعبات ثلج

ماء مثلج

حلقات ليمون وأوراق نعناع

تحضير المشروب:

1. في كوب من الماء يقشر ويقطع كل من الخيار وأوراق النعناع والليمون.

2. يضاف عصير الليمون ويخفف بالماء إذا لزم الأمر.

3. اسكبي المشروبات في أكواب، ضعي بعض مكعبات الثلج وزيّنيها بحلقات الليمون وأوراق النعناع.



المصدر:/food.ndtv.

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تنفيذ هذه التعليمات .

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