شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: منتجات الألبان تساعد فى الوقاية من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في التأكد من أن نظامك الغذائي المعتاد يتضمن الكمية المناسبة من منتجات الألبان، وفقًا لفاسانتي مالك، عالم أبحاث التغذية بكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، الألبان ليست ضرورية في النظام الغذائي للصحة المثلى، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، فهي أسهل طريقة للحصول على الكالسيوم وفيتامين د، والبروتينات التي يحتاجونها للحفاظ على صحة القلب والعضلات والعظام والعمل بشكل صحيح، اتضح أن بعض منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي ومنتجات الألبان قليلة الدسم، قد تساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care ، أنه على الرغم من ارتباط اللحوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، يبدو أن بعض منتجات الألبان تقلل من المخاطر، على سبيل المثال أظهر 200 جرام أو ما يزيد قليلاً من الحليب خطرًا أقل بنسبة 10٪ مع إجمالي منتجات الألبان التي تظهر مخاطر أقل بنسبة 5٪ ومنتجات الألبان قليلة الدسم بنسبة 3٪. أظهر الزبادي أيضًا مخاطر أقل بنسبة 6 ٪، ومع ذلك فإن منتجات الألبان والجبن كاملة الدسم لم ترفع أو تقلل من المخاطر على الإطلاق.

الزبادي

منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي تحتوي على البروبيوتيك النافع الذي يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء، بالإضافة أن منتجات الألبان والزبادي غنية أيضًا بالبروتين ، مما يساعد على تخفيف ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الوجبة، يمكن الشخص الذي يأكل الخبز بمفرده سيكون لديه مستوى سكر في الدم أعلى من تناول الخبز والزبادي.

عندما يتعلق الأمر بكمية الألبان التي قد تحتاج إلى استهلاكها بشكل منتظم لمعرفة الفوائد ، تشير الدراسة إلى أن 200 جرام من الحليب يوميًا أو 100 جرام من الزبادي يوميًا ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، سيكون ذلك أقل بقليل من كوب واحد من الحليب ، وحوالي 60٪ من عبوة عادية من الزبادى.