شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: تخطى وجبة الإفطار يضر بالوظائف الإدراكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة، أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يضر بشكل خطير بوظائفك الإدراكية، والتي نُشرت في مجلة Life Metabolism، خاصة أن نمط الحياة والعوامل الصحية المختلفة قد تؤثر على النتائج، وجدوا أن تناول وجبات الطعام على جدول موزع بالتساوي هو الأفضل للصحة الإدراكية، من ناحية أخرى فإن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإضرار بالوظيفة الإدراكية، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

استندت النتائج إلى دراسة شملت 3342 مشاركًا من قاعدة البيانات العامة للمسح الصحي للتغذية في الصين (CHNS) كانوا جميعًا رجالًا يبلغ متوسط ​​أعمارهم 62 عامًا، ركزت البيانات على عادات الأكل للمشاركين ، تحديدًا عندما كانوا يأكلون والوجبات التي يميلون إلى تخطيها، أثناء إجراء الاختبارات عبر الهاتف المتعلقة بالوظائف المعرفية مثل الاسترجاع والعد والرياضيات الأساسية.

وقالت كيران كامبل، خبيرة التغذية، إن تخطي وجبة الإفطار ، بغض النظر عن السبب ، ينتهي به الأمر بنتائج عكسية تمامًا في النهاية، موضحة أن تخطي الإفطار فكرة سيئة لأنه يجعلك تتناول وجبة فطور ذات نوعية رديئة تتكون من السكريات البسيطة فقط (مثل قطعة حلوى) يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية.

أضافت كامبل، أن أجسامنا تعتمد على الجلوكوز كوقود للحفاظ على عمل الدماغ عند المستوى الأمثل، إذا تم تخطي وجبتك الأولى في اليوم تمامًا، فأنت تحرم جسمك وعقلك من الوقود الذي يحتاجه ابدأ وأعول نفسك حتى تقرر تناول الطعام.

أما بالنسبة للأكل وفق جدول موزّع بشكل متساوٍ ، قالت كامبل: "أنصح المرضى بعدم تجاوز أكثر من 4 إلى 5 ساعات دون تناول الطعام أثناء ساعات الاستيقاظ، وهذا ليس فقط لمنع تدهور الوظيفة الإدراكية ومهارات التفكير ولكن أيضًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة ووزن الجسم بمرور الوقت".

تشير كامبل إلى أن تخطي الوجبات له آثار سلبية على مناطق أخرى بالإضافة إلى التدهور المعرفي، تشير الدراسات إلى أن تخطي الوجبات قد يكون مرتبطًا بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ، وخطر الأمراض القلبية الوعائية ، وارتفاع ضغط الدم ، ومقاومة الأنسولين ، وارتفاع تركيزات الدهون أثناء الصيام.

لهذا السبب يجب أن يكون هدفك أن تبدأ يومك بشكل صحيح بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك وعقلك للعمل بشكل صحيح ، وأكدت على إعادة التزود بالوقود كل 4 إلى 5 ساعات لمواصلة العملية.