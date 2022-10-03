شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تستخدمه.. اعرف الآثار الجانبية للطبخ بزيت الكانولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية القلب الأمريكية، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن زيت الكانولا آمنًا للاستخدام وتم تصنيفه أنه الأفضل نظرًا لانخفاض نسبة الدهون المشبعة فيه، ومع ذلك فإن زيت الكانولا ليس عنصرًا أساسيًا في المطبخ ، فإن له بعض الجوانب السلبية التي تستحق المناقشة، وإليك الأسباب التي تجعل من الأفضل تناول هذه الدهون باعتدال ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - سرعة التحلل

لإخراج الزيت من البذور الصغيرة، يستخدم المصنعون الحرارة ومذيبًا يسمى الهكسان، على الرغم من اسمه الذي يبدو كيميائيًا، إلا أن الهكسان نفسه ليس خطيرًا، يمكن أن يؤثر تطبيق الحرارة والهكسان على استقرار جزيئات زيت الكانولا، ما يتسبب في تحول الزيت بسرعة إلى زنخ وتدمير أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.

2 - الإفراط فى تناول أحماض أوميجا 6

يحتوي زيت الكانولا على كل من أوميغا 3 وأوميجا 6 بنسبة 2: 1، تؤدي أوميجا 6 الكثير من الوظائف المفيدة في الجسم، مثل الحفاظ على صحة العظام وتحفيز نمو الشعر، لكن الحصول على الكثير منهم، خاصة في نسبة عالية من 6 إلى 3، يمكن أن يسبب مشاكل للصحة، ربطت بعض الأبحاث مزيجًا غير متوازن من الدهون بقضايا مثل أمراض المناعة الذاتية والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3 - زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة

يمر زيت الكانولا بسلسلة معقدة من الخطوات بما في ذلك تنظيف البذور، والتكييف، والطبخ، والضغط، والاستخراج، وإزالة المذيبات، هذا كثير من المعالجة، كما تعلم على الأرجح، فإن تناول الكثير من الأطعمة المصنعة يمكن أن يكون أخبارًا سيئة للصحة، تظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية ما يسمى بالأطعمة "فائقة المعالجة" - تلك التي تمر عبر خطوات متعددة من التغيير الفيزيائي أو البيولوجي أو الكيميائي - يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدوث مشكلات مثل السرطان وأمراض القلب ، لن يتسبب زيت الكانولا بمفرده في حدوث هذه الأمراض ، ولكنه قد يمثل مشكلة كجزء من نظام غذائي معالج بالصورة الكبيرة.

4- قلة العناصر الغذائية

يضيف زيت الكانولا ثراءً إلى تتبيلات السلطة ويساعد الخضار على النضارة أثناء الطهي ، ولكن ليس لديها الكثير لتقدمه من حيث العناصر الغذائية، كل سعراته الحرارية (حوالي 120 لكل ملعقة طعام) تأتي من الدهون، وفي حين أن بعض الزيوت ، مثل الزيتون والأفوكادو ، تحتوي على مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة ، يحتوي زيت الكانولا على كميات ملحوظة من اثنين فقط: فيتامين هـ وفيتامين ك.