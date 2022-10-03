نصائح لكبار السن لإدارة مرض السكرى المزمن

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري شائع للغاية عند كبار السن، ولا يمكن إنكار وجود علاقة قوية بين مرض السكري والعمر على الرغم من أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا في هذا الأمر، دعمت العديد من الدراسات البحثية الاقتراحات التي قدمها خبراء الصحة بشأن مراقبة مستوى السكر في الدم بعد سن معينة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لكبار السن لإدارة مرض السكري، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مرض السكري المرتبط بالعمر

عندما يأتي مرض السكري بعد سن 50-60، فهو خفيف في طبيعته طبيا يشار إليه على أنه مرض السكري الخفيف المرتبط بالعمر أو MARD.

هذا نوع فرعي يمثل حوالي 40 ٪ من حالات مرض السكري. يعاني هؤلاء الأشخاص من صعوبة بسيطة في التحكم في نسبة السكر في الدم.

كلما تقدمت في العمر في الإصابة بمرض السكري، قلت المضاعفات التي من المحتمل أن تصاب بها،

ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مراقبة نسبة السكر في الدم لديهم.

خطر العدوى

إذا لم يتم السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى كبار السن ، فسيؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة.

تنتشر العدوى في القدمين، والتهابات المسالك البولية ، بشكل شائع عند كبار السن المصابين بداء السكري.

يجب معاملة كبار السن بشكل مختلف عن الأشخاص الأصغر سنًا

إذا أصيب كبار السن بحالة منخفضة من السكر تسمى نقص السكر في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى آثار مدمرة على الجسم. ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى حدوث مشكلة في القلب أو حتى حدوث سكتة دماغية.

ومن ثم فمن المهم الحفاظ على أهداف مرض السكري أقل صرامة بالنسبة لكبار السن.

نصائح لإدارة مرض السكري

-تنظيم ضغط الدم والكوليسترول، إذا كانت عالية ، فحاول خفضها إلى وضعها الطبيعي

-النشاط البدني المنتظم أمر لا مفر منه يحافظ النشاط البدني على نسبة السكر في الدم ، ووزن الجسم ، ويمنع السقوط ، ويحافظ على كتلة العضلات ، ويساعد في الهضم ، كما يحسن الذاكرة ، والوظائف الإدراكية ، وما إلى ذلك.

-نظرًا لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم ، فمن المستحسن دائمًا أن يكون لدى كبار السن من يعتني بهم.

-عند كبار السن ، يجب إعطاء النظام الغذائي مزيدًا من العناية حيث أن مشاكل الهضم شائعة لديهم جزئيًا بسبب بطء الهضم وأيضًا جزئيًا بسبب مشاكل الأسنان مثل فقدان الأسنان.

-النوم الجيد لمدة 6-8 ساعات والدخول إلى السرير في الوقت المناسب يخفف أيضًا من مرض السكري.

-الأدوية التي تسبب نقص السكر في الدم ، لا ينبغي أن تعطى لكبار السن.