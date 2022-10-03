شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الشيخوخة الصحية.. تناول ملعقة من بذر الكتان يحفز طول العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة غالبًا ما يُنظر إليه على أنه جزء لا مفر منه من الحياة - الضعف والضعف والنسيان وأحيانًا فقدان الأسنان وعدم القدرة على الأكل والتحدث والألم المزمن.

هناك أطعمة محددة مرتبطة بالشيخوخة الصحية، وهي بذرة معينة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تزيد من العمر بشكل صحي، وهى بذور الكتان.

يقول الخبراء وفقا لموقع " healthline"، فأن بذور الكتان محملة بالعناصر الغذائية التي تحفز على طول العمر، من الشباب إلى كبار السن ، يُنصح بإضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من هذه البذور إلى السلطات ودقيق الشوفان لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، يمكن للمرء أن يحاول أكل بذور الكتان إما في شكل مسحوق أو في شكل كامل.

الملف الغذائي لبذور الكتان

توفر ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان المطحونة الفوائد التالية:

2.6 جرام من البروتينات

37 سعر حرارى

2 جرام من الألياف الغذائية

2 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية

لماذا بذور الكتان المطحونة أكثر صحة؟

بذور الكتان المطحونة صحية تمامًا مثل البذور، ولكن لبعض الأسباب يوصى بها في شكل مسحوق، تشمل هذه الفوائد:

سهل على الجهاز الهضمي

أسهل للهضم

أبسط لامتصاص العناصر الغذائية

حاول تحميص بذور الكتان برفق ثم طحنها لصنع مسحوق .

الفوائد الصحية المرتبطة بالعمر لبذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مفيدة للمشاكل المتعلقة بالشيخوخة.