نجمات خسرن معركتهن مع سرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - لم تنجح بعض النجمات في الإنتصار على مرض سرطان الثدي الذي كان أقوى على صحتهن واستطاع التغلب عليهن فرحلن عن هذا العالم بعد معاناة معه.

النجمة السورية رندة مرعشلي عانت كثيراً من سرطان الثدي لترحل عن عمر ناهز الـ42 عاماً وهي بعز شبابها حيث حزن عليها الوسط الفني العربي بأكمله.

واستطاع سرطان الثدي التغلب على النجمة المغربية رجاء بلمليح التي اختفت فجأة عن الساحة الفنية بعد اصابتها بسرطان الثدي وانطلقت حينها برحلة علاج طويلة وأليمة لفترة عام و4 اشهر استطاعت بعدها الانتصار عليه الا انه عاد وغلبها.

ورحلت النجمة الفلسطينية ريم البنا عام 2018 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وأحزنت محبيها بعد اعلان خبر وفاتها.

النجمة المصرية مديحة كامل هاجمها سرطان الثدي وهي في قمة مجدها الفني، وبدأت برحلة علاج صعبة من خلال سفرها للخارج وبالفعل تماثلت للشفاء منه لأشهر قليلة الا ان نفس المرض داهمها مرة أخرى وقررت وقتها الاعتزال نهائيا عن الفن فابتعدت عن الاضواء وتوفيت متأثّرة به.

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