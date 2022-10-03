شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تمارين الدماغ تساعد فى تحسين حالة مرضى الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة التي تسبب تدهور الدماغ، وقد أثبتت تمارين الدماغ فعاليتها في تأخير الشدة المصاحبة لمرض الزهايمر كما أنها حسنت الحالة لدى العديد من المرضى، إليك بعض تمارين الدماغ التي يمكن أن تثبت فعاليتها في الوقاية من المرض ومنع تقدمه، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين الدماغ التي تساعد فى تحسين حالة مرضى الزهايمر أظهرت دراسة بحثية تأثير تدريب الدماغ على المشاركين وشارك في الدراسة ما مجموعه 2800 شخص كان المشاركون 65 سنة فما فوق وشارك هؤلاء الأشخاص في جلسة تدريب دماغية مدتها 10 ساعات لمدة تزيد عن 5-6 أسابيع.



1- الكلمات المتقاطعة ووجدت الدراسة أن ذاكرتهم وقدرتهم على التفكير وكذلك سرعة معالجة المعلومات تحسنت تدريجيًا.1- الكلمات المتقاطعة يؤدي لعب الكلمات المتقاطعة إلى تشغيل وظائفنا المعرفية بعدة طرق عندما نحاول تذكر كلمة ما، فإننا نتذكر ذكرياتنا المرتبطة بهذه الكلمة ونكون قادرين على إقامة اتصال بين دوائر الدماغ للتوصل للكلمة مما يعمل على تنشيط الذاكرة.

وفقًا لدراسة بحثية، فإن لعب الكلمات المتقاطعة أدى إلى تأخير ظهور تسارع تدهور الذاكرة بمقدار 2.54 سنة.

وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان "رابطة المشاركة في لغز الكلمات المتقاطعة مع تراجع الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف" المنشورة في مجلة الجمعية العصبية النفسية الدولية على أهمية التحفيز المعرفي للأنشطة الترفيهية لمشاكل الصحة النفسية والعصبية مثل مرض الزهايمر أو الخرف. 2- السودوكو قال الخبراء إن لعب سودوكو يمكن أن يمنع مضاعفات مثل مرض الزهايمر على الرغم من أن الإصابة بمرض الزهايمر لا تعني بالتأكيد إصابة الأبناء به أيضًا، إلا أنهم أكثر عرضة للإصابة به ومع ذلك ، يمكن منعها عن طريق حل لعبة السودوكو ، والألغاز المتقاطعة والشطرنج لأنها تحفز الدماغ وتحافظ على نشاطه.

3- الشطرنج

وجد العديد من الباحثين أن الشطرنج فعال في تحسين الأداء الإدراكي، كما إن مقدار التمارين الذهنية التي تدخل في لعب الشطرنج دليل على أنه أحد أفضل تمارين الدماغ على الإطلاق.

ولعب الشطرنج مع شخص ما أو مع نفسك يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

الإصابة العالمية بمرض الزهايمر مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ويعد الخرف حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة بين جميع الأمراض وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بين كبار السن على مستوى العالم.

بلغ الانتشار العالمي لمرض الزهايمر مستوى عالٍ لدرجة أنه يحتاج إلى الاهتمام المناسب يحتاج هذا المرض التدريجي إلى التدخل الصحيح في الوقت المناسب حتى يتم فحصه.