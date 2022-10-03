شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عملية زراعة الكبد؟.. وكيف تتم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زراعة الكبد هي عملية جراحية لإزالة الكبد الذي لم يعد يعمل كما ينبغي (فشل الكبد) واستبداله بكبد سليم من متبرع متوفى أو جزء من كبد سليم من متبرع حي، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فالكبد هو أكبر عضو داخلي لديك ويؤدي العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك:

-معالجة العناصر المغذية والأدوية والهرمونات

-إنتاج عصارة المرارة التي تساعد الجسم على امتصاص الدهون والكوليسترول والفيتامينات الذائبة في الدهون

-إنتاج البروتينات التي تساعد على تجلط الدم

-إزالة البكتيريا والسموم من الدم

-الوقاية من العدوى وتنظيم الاستجابات المناعية

عادة ما يحتفظ بزرع الكبد كخيار علاجي للأشخاص المصابين بمضاعفات كبيرة بسبب مرض الكبد المزمن في مراحله النهائية، قد يكون زرع الكبد أيضًا خيارًا علاجيًّا في حالات نادرة من الفشل المفاجئ لكبد سليم سابقًا.

عدد الأشخاص الذين ينتظرون عملية زراعة كبد يتجاوز بكثير عدد أكباد المتبرعين المتوفين المتاحة، ويمثل تلقي جزء من الكبد من متبرع حي بديلاً عن انتظار توافر كبد من متبرع متوفى، و يمكن زراعة الكبد من متبرع حي لأن الكبد البشري يتجدد ويعود إلى حجمه الطبيعي بعد فترة وجيزة من الاستئصال الجراحي لجزء من العضو.

تمثل زراعة الكبد خيارًا علاجيًا لبعض الأشخاص المصابين بسرطان الكبد والمصابين بفشل الكبد ممن يصعب السيطرة على حالتهم باستخدام أنواع العلاج الأخرى.

يمكن أن يحدث فشل الكبد بسرعة أو عبر فترة زمنية طويلة، و يطلق على فشل الكبد السريع الذي يحدث في غضون أسابيع، اسم فشل الكبد الحاد. فشل الكبد الحاد هو حالة غير شائعة تحدث عادةً نتيجة مضاعَفات أدوية معينة.

على الرغم من أن زراعة الكبد قد تعالج فشل الكبد الحاد، فهي تستخدم في أغلب الأحيان في علاج فشل الكبد المزمن، و يحدث فشل الكبد المزمن ببطء على مدار شهور وسنوات.

وتشمل الأسباب الرئيسية لتشمع الكبد الذي يؤدي إلى فشل الكبد وزراعة الكبد ما يأتي:

-التهاب الكبد B و C.

-مرض الكبد الكحولي، الذي يسبِّب تلفًا بالكبد نتيجة الإفراط في استهلاك الكحول.

-مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، مما يسبب التهاب خلايا الكبد أو تلفها.

-الأمراض الوراثية التي تصيب الكبد، وهذا يشمل داء ترسب الأصبغة الدموية الذي يسبب تراكمًا مفرطًا للحديد في الكبد، ومرض ويلسون الذي يسبب تراكمًا مفرطًا للنحاس في الكبد.

-الأمراض التي تؤثر على الأنابيب التي تفرغ الكبد من الصفراء (قتوات المرارة)، وهذا يشمل تشمع الكبد الصفراوي الأولي والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي وانسداد القناة الصفراوية الخلقي، و يمثل انسداد القناة الصفراوية الخلقي أكثر الأسباب شيوعًا لزراعة الكبد بين الأطفال.

-وقد يعالج زرع الكبد أيضًا حالات سرطان محددة تنشأ في الكبد.

معظم المتبرعين بالكبد الأحياء هم أفراد العائلة المقربون أو أصدقاء المرشح لإجراء زرع الكبد. إذا كان لديك فرد من العائلة أو صديق على استعداد للتبرع بجزء من كبده/كبدها لك، فتحدث إلى فريق الزرع الخاص بك حول هذا الخيار.

إن عمليات الزرع من متبرع حي لها نتائج جيدة، تمامًا مثل عمليات الزرع التي تستخدم الكبد من متبرعين متوفين. لكن العثور على متبرع حي قد يكون صعبًا. يخضع المتبرعون بالكبد الأحياء لتقييم مكثف للتأكد من تطابقهم مع متلقي الأعضاء ولتقييم صحتهم البدنية والعقلية. تنطوي الجراحة أيضًا على مخاطر كبيرة للمتبرع.

سواء كنت تنتظر كبدًا متبرَّعًا به أو تمت بالفعل جدولة عملية الزرع، احرص على البقاء بصحة جيدة. إذ يمكن أن يؤدي الحفاظ على صحتك ونشاطك قدر الإمكان إلى زيادة احتمالية استعدادك لعملية الزرع عندما يحين وقتها. وقد يساعد ذلك أيضًا في تسريع التعافي من الجراحة. احرص على:

تناوُل أدويتك وفقًا للإرشادات.

اتباع إرشادات النظام الغذائي ومُمارسة الرياضة.

الالتزام بكافة مواعيدك مع فريق الرعاية الصحية.

الاستمتاع بممارسة أنشطة صحية، مثل الاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

البقاء على اتصال مع فريق الزراعة، وإخباره بشأن أي تغييرات مهمة تطرأ على صحتك. وإذا كنت تنتظر كبدًا من متبرع، فتأكد من أن فريق الزراعة يعرف كيفية الوصول إليك في جميع الأوقات. واحتفظ بحقيبة المستشفى المجهزة ف