شكرا لقرائتكم خبر عن حالات صحية تسبب الفشل الكلوى.. أبرزها الجفاف الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأة عن تنقية الفضلات من الدم، وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicقد تتضمن علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي:

-انخفاض إخراج البول، على الرغم من أن مخرجات البول قد تبقى طبيعية أحيانًا

-احتباس السوائل، مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين

-ضيق النفس

-الإرهاق

-الغثيان

-الضعف

-ضربات قلب غير منتظمة

-ألمًا أو ضغطًا بالصدر

-نوبات وغيبوبة في الحالات الشديدة

وأحيانًا لا يسبب الفشل الكلوي الحاد أي أعراض ويكتشف عن طريق إجراء الاختبارات المعملية لسبب آخر.

يمكن أن يحدث الفشل الكلوي الحاد في الحالات التالية:

-إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكليتين

-إذا تعرضت لضرر مباشر لكليتك

-إذا انسدت أنابيب تصريف البول لكليتيك (الحالبين) وتعذر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول

-ضعف تدفق الدم إلى الكليتين

تشتمل الأمراض والحالات الصحية التي تبطئ من تدفق الدم إلى الكليتين وتؤدي إلى حدوث إصابة بالكلى ما يلي:

فقدان الدم أو السوائل

أدوية ضغط الدم

النوبة القلبية

مرض القلب

العدوى

فشل الكبد

الحروق الشديدة

الجفاف الشديد

الإضرار بالكلى

قد تؤدي هذه الأمراض والحالات والعوامل إلى الإضرار بالكليتين، والتسبب في الفشل الكلوي الحاد:

الجلطات الدموية في الأوردة والشرايين داخل الكليتين وحولهما

ترسبات الكوليستيرول التي تمنع تدفق الدم داخل الكليتين

التهاب كبيبات الكلى ويقصد به التهاب المرشحات الصغيرة في الكليتين (الكبيبات)

متلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة تؤدي إلى التلف السابق لأوانه لخلايا الدم الحمراء

العدوى، مثل العدوى بالفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا

مرض الذئبة، اضطراب في الجهاز المناعي يسبب التهاب كبيبات الكلى

الأدوية، مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي والمضادات الحيوية والأصباغ المستخدمة أثناء الفحوص التصويرية

تصلب الجلد، مجموعة من الأمراض النادرة التي تؤثر في الجلد والأنسجة الضامة

الفرفرية القليلة الصفيحات الخثارية، اضطراب نادر في الدم

السموم، مثل المشروبات الكحولية والمعادن الثقيلة والكوكايين

انكسار الأنسجة العضلية (انحلال الربيدات) الذي يؤدي إلى تلف الكلية بسبب السموم الناتجة عن تلف النسيج العضلي

انحلال الخلايا السرطانية (متلازمة انحلال الورم)، الذي يؤدي إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تسبب إصابة الكلى

انسداد المسالك البولية في الكلى

تَتضمن الأمراض والحالات التي تعيق مرور البول خارج الجسم (انسداد المسالك البولية) ويُمكن أن تُؤدي إلى الإصابة الكلويَّة الحادَّة ما يلي:

سرطان المثانة

تجلطات الدم في المسالك البولية

سرطان عنق الرحم

سرطان القولون

تضخم البروستاتا

حصوات الكلى

تلف الأعصاب المتعلقة بالأعصاب التي تتحكم في المثانة

سرطان البروستاتا

عوامل الخطر

يحدث الفشل الكلوي الحاد دائمًا ارتباطًا بحالة طبية أخرى أو حدث. تشمل الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الفشل الكلوي الحاد:

النقل إلى المستشفى، بشكل خاص بالنسبة للحالة الخطيرة التي تتطلب العناية المركزة

العمر المتقدم

انسداد في الأوعية الدموية في ذراعيك أو ساقيك (مرض الشريان المحيطي)

مرض السكر

ارتفاع ضغط الدم

فشل القلب

أمرض الكلى

أمراض الكبد

بعض أنواع السرطان وعلاجاتها

المضاعفات

تتضمن المضاعفات المحتملة للفشل الكلوي الحاد:

تراكم السوائل. قد يؤدي الفشل الكلوي الحاد إلى تراكم السوائل في رئتيك، وهو ما يتسبب في ضيق النفس.

آلام الصدر. إذا تهيجت البطانة التي تغطي قلبك (التامور)، فقد تتعرض لألم في الصدر.

ضعف العضلات. عندما يختل اتزان السوائل والشوارد الكهربية في جسمك - كيمياء جسمك - يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف في العضلات.