شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن سرطان الخلايا القاعدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الخلايا القاعدية (BCC) ليس فقط أكثر أنواع سرطانات الجلد شيوعًا ، ولكنه أيضًا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا من أي نوع، و حوالي 8 من كل 10 سرطانات جلدية هي سرطانات الخلايا القاعدية وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

عوامل الخطر لسرطان الخلايا القاعدية

يعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس وأسرة التسمير من أهم عوامل الخطر لسرطان الخلايا القاعدية ومع ذلك ، فإن العوامل البيئية والوراثية الأخرى تساهم أيضًا في تطور سرطان الخلايا القاعدية.

ويرتبط خطر التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية ارتباطًا مباشرًا بعادات تعرض الشخص لأشعة الشمس. كما أنه مرتبط بقابليتهم الشخصية للتأثر بالإشعاع الضار، وتشير الدراسات إلى أن التعرض المكثف والمتقطع لأشعة الشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالتعرض للإشعاع المماثل الذي يتم تقديمه بشكل مستمر خلال نفس الفترة الزمنية.

الأفراد ذوو البشرة الفاتحة ، والعيون ذات الألوان الفاتحة ، والنمش ، والشعر الأحمر ، وتاريخ حروق الشمس الماضية ، كلهم ​​يزيدون من فرص تطور سرطان الخلايا الليمفاوية.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

التعرض للزرنيخ من مياه الآبار أو المأكولات البحرية الملوثة

تاريخ من العلاج الإشعاعي شائع الاستخدام لعلاج حالات مثل الصدفية أو حب الشباب في الوجه

العلاج طويل الأمد المثبط للمناعة والذي يوصف عادة لمرضى زراعة الأعضاء

تشمل الاضطرابات الموروثة التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا السرطانية ما يلي:

متلازمة سرطان الخلايا القاعدية

جفاف الجلد المصطبغ

متلازمة بازكس (متلازمة بازكس-دوبري-كريستول)

المهق العيني الجلدي

وتشمل خيارات العلاج الجراحي ما يلي:

الكشط والكشط الكهربائي

هذا هو علاج شائع ل BCCs الصغيرة. باستخدام مكشطة ، وهي أداة محمولة باليد ذات طرف حاد على شكل حلقة ، يتم كشط الورم. ثم يتم تطبيق الحرارة على المنطقة المعالجة بإبرة الكي الكهربائي. غالبًا ما يتم تكرار هذا الإجراء لضمان الإزالة الكاملة للورم. معدلات الشفاء أفضل من 95٪ باستخدام هذه التقنية.

الجراحة الاستئصالية

تتم إزالة الورم وحدود صغيرة من الجلد الطبيعي بمشرط. يتم إرسال الأنسجة المزالة إلى المختبر لعلم الأمراض وللتأكد من إزالة الورم بالكامل. يتم إغلاق الجرح الناتج بالغرز. تبلغ معدلات الشفاء ، على غرار الكشط والكشط الكهربائي ، حوالي 95٪.

تشمل خيارات العلاج غير الجراحية ما يلي:

إشعاع

يتعرض الورم للأشعة السينية. بعد عدة علاجات امتدت لعدة أسابيع ، يتم تدمير الورم. على الرغم من أن معدلات الشفاء تبلغ حوالي 90٪ فقط ، فإن خيار العلاج هذا مثالي للمرضى المسنين عندما لا تكون الإجراءات الجراحية خيارًا أو عندما يحدث الورم في مناطق يصعب إدارتها جراحيًا.