شكرا لقرائتكم خبر عن منها الانتفاخ.. أعراض القولون العصبي الأخرى يجب ألا تتجاهلها أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتفاخ ليس حالة في حد ذاته، فهو عادة أحد أعراض شكل من أشكال الضائقة الهضمية، ولكن هناك حالة شائعة أخرى يمكن أن تسبب الانتفاخ وهي متلازمة القولون العصبي (متلازمة القولون المتهيّج).

وفقا لموقع " webmd"، هناك عدد من الأعراض الأخرى التي قد تظهر مع الانتفاخ، تكون من العلامات المنبهة الأخرى لـ متلازمة القولون العصبى.

عادات الأمعاء المتغيرة من الإمساك والإسهال:

عادات الأمعاء يمكن أن تكون من أعراض القولون العصبي، على سبيل المثال نوبات الإسهال والإمساك، فالتغييرات غير متوقعة للغاية ويصعب تحديدها أيضًا.

تغييرات الأمعاء:

من المهم مراقبة قوام البراز - إذا كان أكثر صلابة وتكتلاً من المعتاد أو كان مائيًا وسائلاً.

تفاقم الأعراض بعد الوجبات:

إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه أو تفاقمت بعد تناول الطعام ، فقد يكون ذلك مؤشراً على متلازمة القولون العصبي، هذا صحيح بشكل خاص إذا كان المرء يعاني من الانتفاخ أو الرغبة المفاجئة في الاندفاع إلى المرحاض بعد تناول الوجبة، فالانتفاخ هو أحد أكثر أعراض هذه الحالة شيوعًا وملاحظة خاصة عند النساء.

الافتقار إلى السيطرة:

يعد عدم التحكم عند الذهاب إلى المرحاض أيضًا من الأعراض المهمة لمرض القولون العصبي، قد يعني هذا إما الحاجة إلى إجهاد أكثر من اللازم للإخراج أو الشعور برغبة مفاجئة في الاندفاع إلى المرحاض، والشعور بأن القولون لا يفرغ بالكامل حتى بعد حركة الأمعاء.