شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الآثار الصادمة لتناول المكملات الغذائية كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وجود مئات المكملات الغذائية في السوق والتي تعد بعلاج كل شيء من البشرة السيئة إلى العجز الجنسي ، فليس من المستغرب أن يكون هناك ارتباك حول المكملات الغذائية التي تعتبر آمنة بالفعل وتستحق أموالك ، وإليك الآثار الجانبية المفاجئة من تناول المكملات الغذائية كل يوم ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





المكملات العشبية لتخفيف الوزنيحذر الأطباء من أن مكملات إنقاص الوزن المزعومة يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة ويجب تجنبها، قالت طبيبة طب السمنة شويتا ديواكار: "تمثل إصابات الكبد الناجمة عن HDS (المكملات العشبية والغذائية) حوالي 20٪ من حالات تلف الكبد في الولايات المتحدة" ، موضحة أن المكونات الرئيسية المتورطة في هذه الحالات تشمل الستيرويدات الابتنائية وخلاصة الشاي الأخضر، يمكن العثور على العديد من مكملات إنقاص الوزن التي تعتبر غير آمنة على الإنترنت.





بروتين للاطفاليحذر الخبراء من أن إعطاء مكملات البروتين للأطفال غير ضروري وقد يكون ضارًا، قالت أخصائية التغذية الرياضية ديانا شني ، إن استهلاك المزيد من البروتين - وخاصة من مكملات البروتين - ليس بالضرورة صحيًا أو مفيدًا، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال في الواقع ، لا يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى المزيد من نمو العضلات ، ولكن بدلاً من ذلك يمكن أن يضغط على الكبد والكلى ويزيد من خطر الإصابة بالجفاف.





مساعدات النومإذا كنت تواجه مشكلة في النوم وتناول مساعدات النوم بانتظام ، فاحذر من الآثار الجانبية قال الدكتور لورانس إبستين ، مدرس الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد : "هناك إمكانية أن مضادات الهيستامين قد تسبب آثارًا جانبية عند كبار السن ، مثل الارتباك والسقوط، ويمكن تصحيح معظم مشاكل النوم بدون دواء ولكن قد يستغرق الأمر عدة طرق، غالبًا ما تحدث مشكلات النوم بسبب أشياء كثيرة .





فيتامينات لصحة البروستاتاعلى الرغم من الاستخدام الواسع النطاق ، قال الخبراء أنه لا توجد فوائد وقائية تقريبًا من تناول المكملات الغذائية لصحة البروستاتا، يقول طبيب المسالك البولية جيمس أولشاكر ،إنه كان يُعتقد أيضًا أن فيتامين (هـ) له فوائد لصحة البروستاتا، نحن نعلم الآن أن فيتامين (هـ) له تأثيرات سلبية على القلب والأوعية الدموية ، لذلك ننصح بشدة بعدم تناول فيتامين هـ الزائد منهم.