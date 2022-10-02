شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.. تعرف على أضرارها على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل هناك علاقة بين نوعية الطعام المتناول وزيادة فرص الإصابة بالجلطات الدموية، أي أن هذه الأطعمة تعرضك لتخثر الدم؟..بالفعل هذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس”.

وأوضح التقرير، أن تخثر الدم يحدث هذا التخثر في الوريد العميق (DVT) عند وقوع جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين، وهذه الحالة تعد مميتة في حالة تحرك الجلطة لمكان أخر في الجسم.

وحول ذلك حذر باحثون من أن هناك أطعمة تساهم في تراكم الترسبات في الشرايين، وتزيد من فرص تعرضك لتخثر الدم والإصابة بالجلطات، ومنها:

- الأطعمة المكررة أي المصنعة، ومنها الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة المعبأة والوجبات السريعة والمعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية.

- المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكريات.

- الحلويات.

- الدهون المتحولة.

- اللحوم الحمراء والمصنعة، وبالنسبة لها وجدت بعض الأبحاث أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.

ووفقا لنتيجة إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Thrombosis and Thrombolysis، أن وقع استكشاف الصلة بين المحليات واضطرابات التمثيل الغذائي للقلب ، حيث كتب الباحثون في تقريرهم ، أنه أظهرت العديد من الدراسات أن الفركتوز يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تعزيز تصلب الشرايين، وزيادة التعرض للتجلطات.