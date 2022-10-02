شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول.. اعرف أفضل أنواع الزبادى لخفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الزبادي جزءًا من نظامك الغذائي إذا كنت تراقب الكوليسترول، لكن ذلك يعتمد على الأنواع التي تتناولها، فأنت بحاجة للتأكد من اختيار النوع المناسب من الزبادي، على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة، إلا أنه إذا كان مرتفعًا جدًا، فقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية، إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أنك أكثر عرضة لنمو الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين، وفقًا لمايو كلينك، إذا كنت في خطر، فعليك توخي الحذر بشأن أنواع ونوعية الطعام الذي تضعه في جسمك، قد يكون بعضها أكثر ضررًا، بينما يمكن للآخرين أن يفيدوا صحتك بالفعل، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





أنواع الزبادي التي تساعدك في الحفاظ على مستوى الكولسترول في الدم

الزبادي الأفضل للمساعدة في خفض أو تنظيم مستويات الكوليسترول هو الزبادي غير الدسم الغني بالبروبيوتيك والذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ويحتوي على نسبة أعلى بروتين .

لماذا يعتبر هذا الزبادي أفضل لإدارة الكوليسترول؟على الرغم من أن الدهون المشبعة كانت أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة ، وقد تلعب الجينات دورًا ، إلا أن خفض الدهون المشبعة [في الزبادي] مهم عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، هذا لأنه عندما تحصل على الكثير منها ، فإنها تميل إلى الزيادة الكوليسترول الضار ، ومن المهم أيضًا أن يحتوي الزبادي على نسبة منخفضة من السكر لأنه عندما تأكل الكثير من السكر ، ينتج الكبد المزيد من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مع خفض كمية الكوليسترول عالي الجودة" الجيد "في جسمك.

والسكر يزيد الالتهاب، مما يجعل الكوليسترول أكثر خطورة، هذا لأنه يلعب دورًا أساسيًا في تصلب الشرايين ، أو تصلب الشرايين الذي يحدث مع تراكم الكوليسترول الضار، عندما يتعلق الأمر باختيار الزبادي الصحيح ، تنصح Nutrition Twins باختيار أولئك الذين لديهم دهون مشبعة منخفضة أو قليلة جدًا ، من المهم أيضًا العثور على الزبادي مع القليل من السكريات المضافة أو بدونها. يتناسب الزبادي اليوناني واللبن الزبادي الأيسلندي جيدًا لأن العديد منها يحتوي على البروبيوتيك ، ولا يحتوي على دهون مشبعة ، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين.