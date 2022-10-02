أبرز أعراض سرطان الثدي بمناسبة أكتوبر الوردي

بيروت - نادين محمد - شهر أكتوبر له دلالة خاصة لدى النساء، حيث يُسمى بـ "أكتوبر الوردي" إذ تبدأ كل الجهات والمنظمات العالمية بتنظيم العديد من الحملات المختلفة من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، مع دعم النساء وكذلك الرجال حول العالم الذين يعانون من هذا المرض اللعين.

ونحن أيضاً في "الجميلة" ندعم جميع النساء الذين يعانون من مرض سرطان الثدي، وفي أكتوبر الوردي نستعرض لكِ أبرز أعراض سرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي

تختلف أعراض سرطان الثدي باختلاف الأشخاص، كما أن بعض الناس ليس لديهم أي علامات أو أعراض على الإطلاق، ولكن إليكِ أكثر الأعراض التحذيرية شيوعاً:

- نتوء جديد في الثدي أو الإبط (الإبط).

- سماكة أو تورم جزء من الثدي.

- تهيج أو تنقر في جلد الثدي.

- احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

- شد الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة.

- إفرازات من الحلمة بخلاف لبن الأم بما في ذلك الدم.

- أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

- ألم في أي منطقة من الثدي.

وأيضاً ضعي في اعتباركِ أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث مع حالات أخرى غير السرطان.

وإذا كانت لديك أي علامات أو أعراض تقلقكِ، فتأكدي من مراجعة طبيبكِ على الفور.

ما هو الثدي الطبيعي؟

لا يوجد ثدي نموذجي، وما هو طبيعي بالنسبة لكِ قد لا يكون طبيعيًا بالنسبة لامرأة أخرى، وتقول معظم النساء إنهن قد يشعرن يشعرن بالتكتل أو عدم الاتساق بمنطقة الثدي، كما يمكن أن يتأثر شكل ومظهر ثدييك أثناء فترة الدورة الشهرية، أو بعد إنجاب الأطفال ، وفقدان الوزن أو اكتسابه، وتناول بعض الأدوية، علاوة على أن مظهر الثدي يميل أيضًا إلى التغيير مع تقدم العمر.

المصدر: cdc.gov

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