شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأشخاص الممنوعون من تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يخفى عليك أن اللحوم الحمراء لها سمعة سيئة فيما يتعلق بالصحة، حيث تم ربط الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما قد يؤدي إلى أمراض القلب ، ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، وجدت بعض الدراسات حتى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ، وقد يقلل من عمر الشخص، لكن بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون للحوم الحمراء تأثير أكثر خطورة. وفقًا لأخصائيي التغذية ، هناك ستة أشخاص يجب ألا يأكلوا اللحوم الحمراء أبدًا، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم يجب ألا يتناولوا شرائح اللحم أو الهامبرجر يوميًا، إذا كان لديك بالفعل نسبة عالية من الكوليسترول ، فإن تناول اللحوم الحمراء لن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك ، بل سيؤدي في الواقع إلى عكس ذلك ، وسيزيد من تلك القيم السيئة أكثر.

الأشخاص المصابون بمتلازمة ألفا-غال إذا كنت تعاني من متلازمة ألفا-غال ، فقد حصلت عليها من علامة لون ستار التي قد تؤدي إلى حساسية من اللحوم الحمراء.

يوضح اختصاصي التغذية جوناثان فالديز ، أنه قد يؤدي تناول اللحوم إلى الإصابة بالشرى والغثيان والقيء والحرقة والإسهال والسعال وانخفاض ضغط الدم وآلام شديدة في المعدة وتورم في الشفاه أو العينين أو الحلق.

مرضى القلب يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب توخي الحذر الشديد عند تناول اللحوم الحمراء، قد يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب بالفعل من تراكم الترسبات غير الصحية في شرايينه ، ويجب أن يتبع نظامًا غذائيًا منخفضًا جدًا في أي نوع من الدهون غير الصحية مثل الدهون المشبعة أو غير المشبعة التي قد تسبب المزيد من تراكم الترسبات .

الأشخاص المصابون بأمراض الكلى لأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، قد تحتاج إلى تقليل مدخولك بين 0.6-0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من الوزن اعتمادًا على وظائف الكلى.





الأشخاص المصابون بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلبإذا كان لديك واحد أو عدد قليل من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع الكوليسترول ، السكري ، السمنة ، غير نشيط جسديًا ، أو تتناول نظامًا غذائيًا غير صحي ، فمن المحتمل أن تكون أكثر حذرًا من تناول اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان .

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من بعض أنواع السرطان

هناك بحث يشير إلى الاستهلاك المتكرر للحوم الحمراء واللحوم المصنعة مع زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء.