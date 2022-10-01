شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بكورونا والأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء، حذر الخبراء من عدوى قاتلة مرتبطة بفيروس كورونا والأنفلونزا معاً مما يمكن أن يتسبب فى الفوضى بالجسم، فى هذا التقرير نقدم نصائح الخبراء للوقاية من عدوى كورونا والأنفلونزا معاً مع اقتراب الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما مدى احتمالية حدوث عدوى الإنفلونزا مع كورونا فى وقت واحد؟

في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، بدأ الكثيرون في تجربة كورونا والإنفلونزا معًا واصفين إياها بـ "الوباء المزدوج".

قال مدير هيئة الصحة البريطانية NHS للتطعيمات والفحص ستيف راسل: "قد يكون هذا الشتاء هو المرة الأولى التي نرى فيها آثار ما يسمى بـ" الوباء المزدوج"مع انتشار كل من كورونا والإنفلونزا بشكل كامل."

وأضاف: "لذلك من الضروري أن يتقدم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من هذه الفيروسات للحصول على اللقاحات من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم".

وقالت ماريا فان كيركوف، المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ، بأنه قد يكون هناك انتشار واسع لكورونا والإنفلونزا (ومسببات الأمراض الأخرى) هذا الشتاء. ما هي العدوى المزدوجة بكورونا والأنفلونزا؟ العدوى المصاحبة هي العدوى المتزامنة للمضيف من قبل اثنين أو أكثر من مسببات الأمراض، وهذا يعني عندما يصاب الشخص بمرضين أو أكثر في نفس الوقت.

على سبيل المثال ، يمكن وصف العدوى المتزامنة من فيروس كورونا مع الإصابة بالأنفلونزا ، بأنها عدوى مشتركة.



التطعيم ضد كل من كورونا والأنفلونزا هو أهم طرق الوقاية التطعيم ضد كل من كورونا والأنفلونزا هو أهم طرق الوقاية حثت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) كل شخص مؤهل للحصول على لقاح مجاني للإنفلونزا وكورونا للحصول على التطعيم على الفور.

قالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين في UKHSA ، "هناك مؤشرات قوية على أننا قد نواجه خطر انتشار الأنفلونزا على نطاق واسع ، وانخفاض مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة التعرض خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية وزيادة في كورونا المنتشرة ، مع الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تتجنب الاستجابة المناعية ".

وأضافت : "يشكل هذا المزيج خطرًا جسيمًا على صحتنا ، لا سيما في الفئات المعرضة لخطر كبير".



هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟ هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

نظرًا لزيادة خطر الإصابة بعدوى كورونا والإنفلونزا معًا ، من المهم تلقي التطعيمات في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فإن السؤال الطبيعي التالي هو ما إذا كان بإمكانك الحصول على اللقاحين معًا وفي نفس الوقت أم لا.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، من الجيد تمامًا الحصول على لقاح الإنفلونزا وحقنة كورونا في وقت واحد.

وبالمثل ، تقول NHS أيضًا إنه من الآمن الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس الوقت.

ومع ذلك ، لاحظ أن الأمر يستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد التطعيم حتى يتمكن الجسم من تطوير الأجسام المضادة من لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا.

ارتدِ الأقنعة وحافظ على مسافة اجتماعية واتبع نظافة اليدين المناسبة

إلى جانب اللقاحات، فإن ارتداء أقنعة أو كمامات طبية جيدة، والحفاظ على مسافة اجتماعية ، والابتعاد عن الزحام ، واتباع النظافة الجيدة لليدين أمر أساسي في الوقاية من العدوى.