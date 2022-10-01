شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تغير الفصول يزيد من مخاطر البرد والأنفلونزا فاتخذ التدابير الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الخريف وبدأ التغير في درجات الحرارة للإنخفاض، هناك خطر متزايد من الأشخاص الذين يعانون من البرد والإنفلونزا ومشاكل صحية موسمية أخرى، وللحفاظ على مثل هذه الظروف ، من المهم أن تتخذ تدابير وقائية مناسبة.

وفقا لموقع " healthline، ستساعد الإجراءات الوقائية التالية في الحفاظ على حمايتك خلال المواسم المتغيرة.

حافظ على مسافة آمنة من المرضى:

ابتعد عن الأشخاص المرضى أو الذين يعانون من أعراض معينة، فقد يكونون حاملين للجراثيم، وبالتالي ، يمكن أن يكونوا ناشرين لنزلات البرد والإنفلونزا، من الأفضل أن تحافظ على مسافة آمنة من هؤلاء الأشخاص.

اغسل يديك دائمًا:

غسل يديك مهم للغاية لأنه يساعد على حمايتك من الجراثيم، إذا خرجت أو لمست سطحًا ما ، فتأكد من غسل يدك حتى لا تدخل الجراثيم إلى جسمك.

اتباع نظام غذائي صحي:

اتباع نظام غذائي يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مختلفة يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمكن لنظام المناعة الصحي محاربة فيروسات البرد والإنفلونزا.

الحفاظ على النظافة:

من أهم الأشياء للبقاء بصحة جيدة هو الحفاظ على نظافة محيطك، عندما يكون محيطك نظيفًا ومرتّبًا ، تقل فرص انتشار الجراثيم وإصابتك.

ابق على استعداد للشتاء:

عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، احتفظ بملابسك الدافئة وجاهزة لارتدائها عند الضرورة، أيضا ، تجنب المشروبات الباردة وبدلا من ذلك انتقل إلى المشروبات الساخنة.