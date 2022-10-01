بيروت - نادين محمد - مشروبات التنحيف أو ما يعرف بالديتوكس Detox، هي كناية عن مشروبات ساخنة أو باردة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، تساعد على حرق الدهون وزيادة معدلاتها إلى أقصى درجة. تعتبر طريقة آمنة لإنقاص الوزن إذا ما تم تناولها وفق إرشادات خبراء التغذية أو أطباء.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه المشروبات لن تؤتي بنتيجة فعالة إذا لم يترافق تناولها مع اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة بعض التمارين الرياضية، والإكثار من شرب المياه خلال اليوم.

لمن تود خسارة الوزن بشكل ملحوظ دون ظهور أي ترهلات في جسمها، هذه قائمة بأفضل مشروبات التنحيف التي تساعد أيضاً على شد الجسم، دون أن تنسى النظام الغذائي المتوازن والملاحظات التي ذكرناها سابقاً.



أفضل مشروب للتنحيف وشد الجسم

القرفة والليمون للتنحيف وشد الجسم



القرفة تزيد من معدل حرق الدهون من خلال تنشيطها للدورة الدموية، كما أنها تقلل من نسبة السكر في الدم. تناول مشروب القرفة بعد الوجبات يعمل على التخفيف من السعرات الحرارية التي تحتويها الأطعمة، عدم اكتساب الوزن.

الطريقة



• يوضع كوب من الماء مع ملعقة من القرفة على النار حتى يغلي.

• يترك حتى يصبح دافئاً ويتم تناوله بعد الوجبات بـ ½ ساعة.

• ينصح بتناوله مرتين في اليوم.

الشاي الأخضر والليمون للتنحيف وشد الجسم



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على رفع معدل التمثيل الغذائي للجسم، ما يساعد على حرق الدهون المتراكمة. بدوره الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد أيضاً على حرق الدهون من خلال تحفيز الكبد على القيام بوظائفه الطبيعية، وبالتالي خسارة الوزن.

الطريقة

• تنقع ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر مع شرائح ليمونة كاملة، في ليتر من الماء.

• يوضع المزيج على النار حتى الغليان، ثم يضاف عود من القرفة وبعض أوراق النعناع الطازجة.

• ترك المزيج حتى يختمر لبعض الوقت.

• يتم تناول كوب منه 3 مرات يومياً.

عصير الليمون والفلفل الأحمر الحار



بينت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا عام 2010، أن الفلفل الحار يحتوي على مركب يعرف بـDihydrocapsiate يرتبط بمركب الكابسايسين Capsaicin الذي يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

الطريقة

• تمزج كمية من عصير الليمون مع القليل من الماء والفلفل الأحمر الحار والقليل من شراب القيقب.

• يتم تناول كوب منه مرتين في اليوم ولفترة قصيرة، لأنه مسهل للمعدة.



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الماء والليمون للتنحيف وشد الجسم



مزيج الماء مع الليمون مشروب قليل السعرات الحرارية، إذ يحتوي على 11 سعرة فقط.

الطريقة

• يغلى الماء والليمون معاً.

• يتم تناول هذا المشروب قبل وجبة الفطور على الريق وقبل الخلود إلى النوم.

شوربة الملفوف



شوربة الملفوف تساعد على التنحيف، إذا ما تم تناولها بانتظام، إذ تؤدي إلى خسارة ما يقارب 5 كلغ من الوزن خلال أسبوع واحد فقط، ولكن يجب ألا يكون رجيم شوربة الملفوف طويل الأمد، فهو يفتقر إلى المواد الغذائية الضرورية للجسم، لذا يجب أن يرفق بها نظام غذائي متوازن يرتكز على تناول الأطعمة القليلة الدسم والسعرات الحرارية.

الشاي العربي للتنحيف وشد الجسم



الطريقة

• تخلط ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر مع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، معلقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المطحون ومعلقة صغيرة من الكمون.

• يوضع المزيج على النار لمدة 10 دقائق، ثم يتم تناوله قبل وجبة الفطور أو بعد الوجبات بثلاث ساعات حتى لا يمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية في الوجبات.



الزنجبيل والليمون



يحفز الزنجبيل عملية الأيض ويساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، فقد أثبتت الدراسات أن تناول نسبة من الزنجبيل تؤدي إلى خسارة الوزن وإلى حرق ما يقارب 20 % من الدهون.

الطريقة

• توضع ملعقة من الزنجبيل المطحون أو قطع زنجبيل طازج مع شرائح الليمون في كمية قليلة من الماء على النار حتى الغليان.

• يتم تناوله قبل وجبة الفطور بـ ½ ساعة.

• يمكن إضافة ملعقة من العسل للتحلية.