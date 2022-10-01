شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. اعرفى ما هو النظام الغذائى المناسب لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الناس إلى نظام غذائي متوازن من أجل الصحة والرفاهية بغض النظر عن جنسهم، وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي معين هو الأفضل للنساء، إلا أن هناك مجالات محددة يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بدعم صحة المرأة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تميل أنماط الأكل الصحي لتشمل أشكالًا كثيفة من المغذيات من:

مجموعة متنوعة من الخضار بألوان مختلفة

البقوليات ، مثل الفول والبازلاء الفاكهة (معظمها فواكه كاملة) الأطعمة البروتينية، مثل اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور الحبوب (نصفها على الأقل من الحبوب الكاملة) منتجات الألبان غير المحلاة، مثل الحليب واللبن والجبن الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والزيتون والأفوكادو والأسماك الزيتية

توصي نفس الإرشادات أيضًا بأن يقيد الأشخاص أو يتجنبوا أطعمة معينة، على النحو التالي:

- قللى السعرات الحرارية من السكريات المضافة إلى 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، تحتوي الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات السكرية على سكريات مضافة.

- قلل الدهون المشبعة إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الزبدة والجبن واللحوم غير الخالية من الدهون.

- تجنب الدهون المتحولة، يمكن أن تحتوي الأطعمة المصنعة مثل الحلويات والبيتزا المجمدة ومبيض القهوة على الدهون المتحولة.

- قللى من الصوديوم إلى أقل من 2300 ملليجرام (مجم) يوميًا (للبالغين).

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يمكن لبعض الحميات أن تساعد الناس على اتخاذ خيارات غذائية صحية أكثر أيضًا ، يمكن لبعض الأنظمة الغذائية المحددة أن تدعم الظروف الصحية أو تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

فبالنسبة الى بعض الخبراء، حمية البحر الأبيض المتوسط مفيدة لفقدان الوزن وصحة القلب والوقاية من مرض السكري، ويشير أيضًا إلى أن النظام الغذائي قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على الخضار والفواكه وزيت الزيتون والمكسرات والبقوليات.وتعتبر الأسماك الزيتية جزءًا مهمًا من النظام الغذائي ، مثلها مثل الحبوب غير المكررة.

الأطعمة التي يجب على الناس الحد منها عند اتباع نظام غذائي متوسطي تشمل اللحوم والألبان، يجب أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة وتناول الطعام بشكل طبيعي قدر الإمكان.