شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض منيير وما مدى ارتباطه بالتدخين؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين يعد من العادات السيئة التي يقوم الكثيرون باتباعها، ولكنها تعرض حياتهم للخطر، فهذه العادة تتسبب في قتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كما أن التدخين يزيد من فرص إصابتك وتعرضك للكثير من الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، وسرطان الرئة والحلق، ومرض مينيير، وهذا ما سنتحدث عنه وفقا لجريدة “ميديكال إكسبريس”.

كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة journal of Clinical Medicine، أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بمرض مينيير، المعروف أنه اضطراب في الأذن الداخلية قد يؤثر على السمع والتوازن بدرجات متفاوتة، ويعرض المرض الشخص المصاب حدوث نوبات دوار وطنين وفقدان تصاعدي لحاسة السمع، وعادة ما يحدث في أذن واحدة.

قام الدكتور يونج كيم وزملاؤه من جامعة CHA في سيونجنام بكوريا الجنوبية، بالكشف عن العلاقة بين التدخين واستهلاك الكحول والسمنة، ومرض مينيير بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، في خدمة التأمين الصحي الوطنية الكورية، وهي مجموعة فحص صحي، من عام 2002 إلى عام 2019، وتمت مطابقة إجمالي من 15208 مرضى بمرض مينيير مع 499.658 مشاركا لأجل المقارنة.

ارتبط نقص الوزن باحتمالات إصابة أقل بمريض مينيير، ولكن كان التدخين مرتبطا ارتباطاً أكيداً بمرض مينيير لدى الرجال، بينما لوحظ عدم ارتباط بين استهلاك الكحول وهذا المرض.

وبشكل أوضح، وجدت الدراسة أن التدخين لدى الرجال البالغين زاد من خطر الإصابة بمرض مينيير، بينما كان الخطر منخفضا لدى الرجال الذين يستهلكون الكحول.