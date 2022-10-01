شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن جلطات الدم في المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشكل جلطات الدم في الأوردة العميقة، والمعروفة أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، عادةً في أسفل الساقين والفخذين والحوض، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا في ذراعيك ورئتيك ودماغك وكليتك وقلبك ومعدتك، يشار إلى الجلطات الدموية في المعدة على أنها جلطات دموية في البطن، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن جلطات الدم وفقا لما ذكره موقع helthline وهى:

ما هي أعراض جلطات الدم في البطن؟

تختلف أعراض تجلط الدم من شخص لآخر لن يكون لديك دائمًا أعراض جلطة دموية وهي تنفرد بجزء من الجسم يتأثر بالجلطة، تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة تكون الجلطة وحجمها.

يمكن أن تشمل الأعراض النموذجية لجلطة دموية في البطن ما يلي:

- ألم شديد في البطن.

- الغثيان.

- التقيؤ.

- براز دموي.

- إسهال.

- انتفاخ.

- تراكم السوائل في البطن، والمعروف باسم الاستسقاء.

هل تجلط الدم في المعدة علامة على الإصابة بالسرطان؟ من المحتمل أن تكون جلطات الدم في البطن هي أول علامة على الإصابة بسرطان غير مشخص، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من جلطة دموية في الوريد البطني (الخثار الوريدي) كانوا أكثر عرضة لتشخيص الإصابة بالسرطان في غضون ثلاثة أشهر من تشخيص الجلطة الدموية. من هو المعرض لخطر الإصابة بجلطات الدم في البطن؟

من الطبيعي أن يتجلط الدم استجابةً لجرح أو إصابة إنها طريقة الجسم في منعك من النزيف حتى الموت، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تصاب بجلطة دموية دون إصابة، و هذه الأنواع من الجلطات الدموية خطيرة لأنها تتداخل مع تدفق الدم في العضو و يمكن أن تتكون جلطات الدم في أي جزء من الجسم ، بما في ذلك البطن.

قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بجلطات الدم. وتشمل هذه:

-عدم الحركة ، مثل القيام برحلة طويلة بالطائرة أو الراحة في الفراش لفترة طويلة.

-الجراحة.

-تاريخ عائلي من جلطات الدم.

-الهرمونات ، بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجسترون الموجودان في حبوب منع الحمل والعلاج الهرموني المستخدم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث.

-حمل.

-التدخين.

-التليف الكبدي.

-التهاب الزائدة الدودية ، والتهابات أخرى بالبطن ، والتي نادراً ما تؤدي إلى تجلط الدم في الأوردة في البطن نتيجة للبكتيريا والالتهابات.