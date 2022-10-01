شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة للتخلص من ألم المفاصل.. أهمها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يرتبط التمرين بانخفاض آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل ، وقد تقلل التمارين من الألم لأنها تقوي العضلات التي تدعم المفاصل، وتحفز الجسم على إفراز الإندورفين الذي يخفف الألم ، أو كلاهما أو أي شيء آخر.

وحسب ما ذكره موقع arthritis هناك طرق بسيطة لتخفيف الم المفاصل:

1: ممارسة التمارين الرياضية

يعتمد نوع التمرين الذي تمارسه على مستوى لياقتك الحالي وعوامل أخرى، مثل المكان الذي تعيش فيه وما إذا كان بإمكانك الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية يعتبر المشي وتمارين البلياردو والتاي تشي طريقة لطيفة على المفاصل وجيدة للمبتدأين.

2:تناول المزيد من الألياف

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالألياف يعانون من آلام أقل من هشاشة العظام علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالألياف ينتجون الكثير من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز التوازن الصحي للميكروبات في الجهاز الهضمي يرتبط عدم توازن الميكروبات

3: استخدام الحرارة على المفاصل

يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة على المفاصل المؤلمة إلى تخفيف انزعاجك يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى العضلات الملتهبة ، ويخفف تيبس المفاصل ، ويمكن أن يصرف الدماغ عن الألم. جرب المعالجة الحرارية باستخدام:

- قارورة ماء ساخن

-وسادة مملوءة بالهلام يمكن تسخينها في الميكروويف

-وسادة تدفئة كهربائية

-حمام ساخن

4: الكركم

ثبت أن جذر الكركم له خصائص رائعة مضادة للالتهابات ويضيف الكثير من الناس مسحوق الكركم إلى الصلصات أو العصائر أو الشاي لكن الكركمين ، المكون النشط في الكركم ، لا يشكل سوى حوالي 3٪ منه ، لذلك يقترح الخبراء غالبًا أن يأخذ الناس مكملات الكركمين من أجل الحصول على كمية فعالة.