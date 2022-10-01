شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان البنكرياس.. أعراض تشير إلى انتشار الورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جميع أنحاء العالم، يعد السرطان من بين أكثر الأمراض فتكًا وأسرع انتشارًا والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص، ويعتقد الأطباء أن التشخيص المتأخر هو الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى انتشار الخلايا السرطانية في كل مكان، مما يجعل علاجها متأخرًا جدًا.

بحسب الجمعية السرطان الأمريكية وسرطان البنكرياس وفقا لموقع " thehealthsite "، هو السرطان الثاني عشر الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم وينتشر داخل البطن والكبد، ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى الرئتين والعظام والدماغ والأعضاء الأخرى.

ما هو سرطان البنكرياس؟

تحدث عدة أنواع من النمو في البنكرياس سواء كان سرطانيًا أو غير سرطاني، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو النوع الذي يبدأ في الخلايا التي تبطن القنوات التي تحمل الإنزيمات الهاضمة خارج البنكرياس.

يقول الأطباء إن سرطان البنكرياس نادرًا ما يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، هذا لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا إلا بعد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى.

من الأعراض المؤلمة التي تشير إلى انتشار الورم

من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس ألم خفيف في الظهر يأتي ويذهب، يعتقد الأطباء أن سببها في الغالب هو وجود ورم في الجسم أو ذيل البنكرياس لأنه يمكن أن يضغط على منطقة العمود الفقري.

مع تقدم المرض ، ألم في الظهر يصبح أكثر تواترا، ومع ذلك ، يقول الأطباء إن آلام الظهر تختلف من شخص إلى آخر، فعلى الرغم من الوصول إلى المرحلة المتقدمة ، فقد لا يشعر الشخص بأي ألم، قد تتفاقم آلام الظهر أيضًا حتى بعد الأكل أو الاستلقاء، قد يكون هناك أيضًا بعض تخفيف الآلام عند الجلوس والانحناء للأمام.

إلى جانب آلام الظهر، تشمل الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:

استفراغ و غثيان

التعب

فقدان الوزن

وجع بطن

فقدان الشهية

الإسهال والإمساك

اليرقان

الانتفاخ ومشاكل البطن

تقلبات المزاج وتغيرات المزاج

عوامل الخطر

تتضمن بعض عوامل الخطر الرئيسية لسرطان البنكرياس ما يلي:

العمر:

يزداد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مع تقدم الشخص في العمر. معظم الأشخاص المصابين بهذا السرطان تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

الجنس:

عدد حالات سرطان البنكرياس أعلى عند الذكور منه عند الإناث.

المتلازمات الجينية:

بعض الحالات الموروثة ، مثل سرطان الثدي الوراثي وسرطان المبيض ، قد تزيد من خطر الإصابة.

تاريخ العائلة:

قد يزيد تاريخ الإصابة بسرطان البنكرياس لدى أحد الوالدين أو الطفل أو الأشقاء من خطر الإصابة بالمرض على الرغم من أن معظم المرضى الذين تم تشخيصهم بالحالة ليس لديهم تاريخ عائلي إيجابي.