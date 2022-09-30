شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتقليل التوتر والحفاظ على ضغط الدم منضبطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو سبب للوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، خاصة إذا ترك دون علاج، ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط حالة طبية خطيرة تزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، يقدر أن 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30-79 سنة في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ويعيش معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، فإن إحدى الاستراتيجيات التي غالبًا ما يتم تجاهلها هي إدارة الإجهاد، إذا كنت تجد نفسك غالبًا متوترًا وعلى حافة الهاوية، يقترح عليك خبراء هارفارد بتجربة هذه الطرق الـ 6 لتقليل التوتر وفقا لموقع " timesnownews".

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

للبقاء بصحة جيدة ، فأنت بحاجة إلى قسط من الراحة، يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي أو الرديء سلبًا على مزاجك ويقظك العقلي ومستوى طاقتك وصحتك الجسدية.

تعلم تقنيات الاسترخاء:

إذا لم يكن هناك سلام داخلي، فلا يمكنك تذوق أي انتصار، يمكنك ممارسة التأمل ، استرخاء العضلات التدريجي ، التخيل الموجه ، تمارين التنفس العميق ، واليوجا .

تعزيز شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة:

ابحث عن شيء مفيد للمساهمة في النظام البيئي الذي تعيش فيه، وتواصل مع الآخرين.

حل المشاكل العصيبة:

يجب عليك حل الأزمة أو نزع فتيلها، وحاول حل المواقف العصيبة إذا استطعت. لا تدع المواقف العصيبة تتفاقم.

حب نفسك:

مهما كنت مشغولاً أو خاضعًا للضغوط، عليك دائمًا رعاية نفسك ومكافئتها بشى محبب مثل الاستماع إلى الموسيقى، أو المشي أو التحدث (عبر الهاتف) مع شخص قريب.

لا تخجل أبدًا من طلب المساعدة:

اطلب المساعدة، ولا تخف من طلب العون من زوجتك وأصدقائك وجيرانك. إذا استمر التوتر والقلق ، تحدث إلى طبيبك.