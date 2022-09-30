شكرا لقرائتكم خبر عن زيت النعناع مفيد ومهم لتسكين الألم وتخفيف أعراض القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت النعناع يعد من الزيوت العطرية المميزة والمهمة، وله العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالكثير من العلاجات، فهذا الزيت يحتل مكانة في مجال الطب البديل، والسبب أنه يعد علاجا للعديد من الأمراض، ووفقا لموقع “webmed” سنتعرف على أبرز فوائده ومنها:

- تخفيف ألم القولون العصبي:أكدت درسة أجريت في 2019 أن زيت النعناع ثبت كفاءته في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي، وأيضا يعالج ألم البطن، ومشاكل الجهاز الهضمي والإسهال، والإمساك. -يساعد في علاج عسر الهضم:يساعد في علاج عسر الهضم، وما يصاحبه من أعراض، مثل ألم البطن، والإصابة بالإسهال والإمساك، والسبب أنه يحتوي علي مادة المنثول، التي تساهم في علاج هذا الأمر. -الغثيان:هناك دراسة أجريت عام 2016، ووجد الباحثون أن استنشاق هذا الزيت ثبت أنه يقلل من الشعور والرغبة في الغثيان، كما أنه يساهم النساء خلال فترة الحمل الأولي من الرغبة في الغثيان. - مسكن للألم:يحتوي علي اليدوكائين هذه المادة التي تعالج الصداع النصفي، وأيضا يساهم في تخفيف نوبات ألم الرأس، ومشاكل الأنف، وأيضا ألم الصدر، وفي حالة حدوث مشاكل في البلع. -يحافظ على صحة البشرة والشعر:يساعد زيت النعناع علي زيادة نمو الشعر بعد 4 أسابيع من استعماله، كما أنه يخفف من شدة الحكة المزمنة وتقليل مدة الشعور بها، كما أنه يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البشرة.