شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعدين "لانش بوكس" صحيا لطفلك فى أول يوم مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند بدء الدراسة تسعى الأم لتحضير أفضل الوجبات الصحية لطفلها، والسبب أنه يقضى وقتا طويلا فى المدرسة، ويجب تغذيته بشكل جيد حتى لا يتعرض للضعف العام فى الجسم.

وخلال هذا التقرير ووفقا لموقع kidshealth سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التى يجب تحضيرها فى اللانش بوكس عند ذهاب الطفل للمدرسة، وتساهم فى الحفاظ على صحته وتقليل فرص إصابته بنزلات البرد الشديدة، ومنها:

- البروتين النباتى وليس الحيوانى، مثل البيض، والأجبان، والفول والمكسرات، فهذه الأغذية تساهم بشكل كبير فى شعور الطفل بالشبع خلال يومه فى المدرسة.

- الألياف، كالخضراوات والفواكه يجب إعطاء الطفل هذا الطعام، لأنه يساهم بشكل كبير في تقلل شعور الطفل بالجوع وتحافظ على طاقته وتحميه من الإصابة بعسر الهضم والإمساك، وأيضا تمد جسمك بجميع العناصر الغذائية التى لا يستطيع الطفل الاستغناء عنها.

- الكربوهيدرات، كالشوفان والقمح، فهي أغذية مهم للجسم، وتمد الطفل بالطاقة والحيوية.

- السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، تعد من الحيل التي تحافظ على ترطيب الجسم وتحمي الطفل من الإصابة بالجفاف.





كما قدم التقرير الأطعمة والمشروبات الممنوعة فى الوجبة المدرسية، ومنها: - الأطعمة المقلية لأنها نية بنسبة عالية من الدهون المشبعة.

- الأطعمة المصنعة والمعلبة، لأنها غنية بالمواد الحافظة التى تضر الطفل.

- المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأنها مرتفعة السكر وتضر الطفل.