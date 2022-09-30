10 نصائح لجعل الأكل الصحي أسهل

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القاهرة - سامية سيد - إذا شعرت يومًا بالارتباك أو حتى بالخوف من كيفية البدء في تناول الطعام الصحي ، هناك الآلاف من المقالات والكتب والموارد اللانهائية من المعلومات حول هذا الموضوع، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الأكل الصحي بسيط ، وسهل ، وودود، و كل ما عليك فعله هو البقاء متسقًا مع العادات اليومية واتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة ضبط النفس، ، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

اتخذ الخطوات الأولى نحو هذا التغيير الإيجابي في نمط الحياة من خلال تنفيذ الاستراتيجيات التالية لجعل تناول الطعام الصحي أسهل بمرور الوقت:

1 - تخلص من الوجبات السريعة

تتمثل الخطوة الأولى للقيام برحلة أكل صحي في التخلص من جميع الوجبات السريعة في منزلك. من خلال القيام بذلك ، فإنك تقضي على إغراء الاستسلام للرغبة.

2 - . كن واقعيا ومحددا لأهدافك

كن واقعيًا بشأن الطريقة التي تخطط بها لجعل كل هدف حقيقة واقعة، حتى تحقيق الأهداف قصيرة المدى يعتبر علامة فارقة ، و ابدأ صغيرًا باستبدال كل مشروباتك بالماء بدلًا من الصودا، أو ابدأ بتناول الخضار مع كل وجبة لمدة أسبوع.

3 - قم بإعداد قائمة البقالة في وقت مبكر

لا تذهب إلى متجر البقالة أبدًا عندما تكون جائعًا أو تفتقر إلى قائمة جاهزة، و القيام بذلك يجعلك أكثر عرضة لشراء الأشياء بشكل اندفاع وإنفاق الأموال على العناصر غير الصحية.

4 - . تحضير وجبات الطعام في وقت مبكر

يساعدك إعداد الوجبات على تحديد وتثبيت الشكل الذي ستبدو عليه خطة نظامك الغذائي خلال الأسبوع، و هذا يزيل عامل الشعور بالميل إلى الاستيلاء على الوجبات السريعة أثناء استراحة العمل أو شراء وجبة لمجرد نزوة. علاوة على ذلك ، فإن تحضير الوجبات يوفر لك الوقت والمال!

5 - . كن على دراية بكيفية تحضير الطعام

لمجرد أن نوعًا من الطعام صحي ، مثل الفاصوليا الخضراء أو قطعة من السلمون ، فهذا لا يعني أنه يظل مغذيًا إذا تم تحضيره بطريقة غير صحية، تجنب قلي طعامك بالزيت أو قليه بعمق أو تمليحه بشدة، حيث تضيف هذه العناصر كميات زائدة من الصوديوم والدهون إلى طعامك.

6 - تبسيط وصفات وجبتك

الوصفة ، مثل الأكل الصحي ، لا يجب أن تكون معقدة. أفضل قاعدة أساسية يجب اتباعها هي تناول طبق يتكون فقط من الخضار والحبوب الكاملة والبروتين الصحي والفواكه .

7- تناول وجبة خفيفة صحية طوال اليوم

للحفاظ على شهيتك بعيدًا عنك وترفعك من لحظات انخفاض الطاقة ، تناول وجبات خفيفة صحية طوال اليوم. تُعد المكسرات غير المملحة وجبات خفيفة رائعة لا تقتصر على مذاقها الجيد ولكنها تشبع أيضًا.

8 - مارس عقلية الأكل الصحي

يتم تحديد عقلية الأكل الصحي من خلال الانتباه لعاداتك الغذائية وقراراتك إن التركيز على نكهة وملمس الطعام الذي تتناوله يعزز من استمتاعك بالوجبة، كما أنه يبطئ من تناول الطعام مما يسمح بمرور الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعدك على تناول كميات أقل.

9 - إشباع رغباتك ببدائل مفيدة

عندما تشتهي شيئًا مالحًا أو حلوًا ، ابحث عن بدائل صحية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك الرغبة في تناول حزمة من ملفات تعريف الارتباط ، فاختر تناول الفاكهة بدلاً من ذلك. إذا كانت لديك الرغبة الشديدة في تناول المأكولات المالحة ، فقد يرضيها برجر أو أي طعام دهني آخر. لكن لا تستسلم لأن تناول هذه الأطعمة غالبًا ما يجعلك تشعر بسوء.

10- ممارسة الرياضة مع الأكل الصحي

أخيرًا وليس آخرًا ، أضف التمارين الرياضية إلى عادة نظام غذائي صحي لجني الفوائد الكاملة لنمط حياة صحي، و قد تساعد التمارين اليومية أيضًا في الحفاظ على وزنك وتقليل فرص الإصابة بأمراض مزمنة.