مشروب صباحي لتخفيف الوزن على الريق

بيروت - نادين محمد - لحرق الدهون مشروبات صباحية يمكنك تناولها على الريق؛ للتخلص من السموم وفقدان الوزن. إليك أفضل عشرة مشروبات تخسيس صباحية لفقدان الوزن:

1. عصير أملا بالماء لتخفيف الوزن

يعد عصير Amla في الماء من أفضل العصائر لفقدان الوزن في الصباح. يساعد عصير Amla المركز في الماء على تعديل الجهاز الهضمي ومساعدته على العمل بأقصى طاقته. كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي بشكل إيجابي.

نصيحة للمحترفين : مزج ملعقتين من عصير amla في كوب من الماء لتحضير مشروب الصباح المثالي لفقدان الوزن، وشربه في الصباح الباكر على معدة فارغة.

2. بذور الشمر بالماء للتنحيف

بذور الشمر لها فوائد ممتازة في تطهير الجسم من جميع السموم. فهي مدرة للبول، مما يجعله أحد أفضل مشروب للتخلص من السموم .

لتحضير ماء الشمر، اخلطي ملعقة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. قومي بتصفية الماء في الصباح واستهلكيه على معدة فارغة. هذا سيجعل من السهل تحضير مشروب الصباح الباكر لفقدان الوزن.



3. بذور القرم بالماء لتخسيس الوزن

تعد بذور الكاروم، التي يطلق عليها محلياً أجوين، مشروباً رائعاً لفقدان الوزن في الصباح مما يعزز عملية التمثيل الغذائي. يساعد الأجوين في تحسين عملية الهضم، ويسهل امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

نصيحة للمحترفين : إعداد المشروب في الليلة السابقة عن طريق خلط ملعقة واحدة من أجوين في الماء. دعي المزيج يرتاح طوال الليل ويتم تناوله في الصباح إما عن طريق تصفية الماء أو مع البذور عن طريق تقليبها جيداً أولاً.

4. الزنجبيل بالماء الساخن لتخفيف الوزن

شرب الماء الساخن لفقدان الوزن فكرة شائعة. ولكن يفضل إذا قمت بخلط هذا الماء الساخن بملعقة من الزنجبيل المفروم.

يساعد ماء الزنجبيل على خفض مستوى السكر في الدم. لذلك، يمكن جعله مشروباً رائعاً في الصباح الباكر لإنقاص الوزن وهو سهل التحضير. اغلي كوباً من الماء وأضيفي إليه بعض الزنجبيل. دعي الماء لبضع دقائق ثم تناوليه.

5. الشاي الأخضر لتخفيف الوزن

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تسرع عملية التمثيل الغذائي؛ مما يجعل الشاي الأخضر خياراً ممتازاً للنساء اللواتي يبحثن عن التخلص من بعض الأرطال.

6. بذور الشيا لتخفيف الوزن

تعتبر المشروبات المصنوعة من بذور الشيا رائعة لفقدان الوزن بسبب كونها غنية بالدهون الجيدة ومحتوى الحديد وأوميغا 3 وهي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تكون مشروباً رائعاً في الصباح لتقليل دهون البطن.

لا تترددي في تجربة بذور الشيا.

امزجي 1/4 كوب من البذور في 4 أكواب من الماء.

اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم أضيفي الليمون أو بعض الفواكه للحصول على بعض النكهة.

7. ماء الليمون الفاتر للتنحيف

يحتوي الليمون الممزوج بالماء الفاتر على مضادات الأكسدة وألياف البكتين التي يمكن أن تمنحك الطاقة على الفور، وتساعد في تقليل دهون البطن. يمكنك تناول المشروب في الصباح الباكر على معدة فارغة.

المصدر : Mayo Clinic

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه المشروبات .

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