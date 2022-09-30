شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي العلاقة بين الحمل وأمراض الأسنان؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني الكثير من النساء خلال فترة الحمل من التعرض لمشاكل كثيرة في الأسنان، كتساقطها، أو ألم شديد بها، وضعف والتهاب اللثة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب معاناة النساء الحوامل من أمراض الأسنان، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

أعلن طبيب الأسنان وسي سيرجي كوفالتشوك، أن أسنان المرأة أثناء فترة الحمل أو بعد وضع الجنين مباشرة تصاب بأمراض كثيرة وتتعرض للتساقط والتهشم، والسبب يرجع إلي تعرضها لنقص الكالسيوم والفلور في جسمها.

وأضاف، أن السبب الرئيسي في إصابة العديد من النساء خلال فترة الحمل بمشاكل عديدة في الأسنان يرجع إلي أخذ الجنين لجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها من الأم، ولذا تتعرض لنقص في تركيز هذه المعادن العناصر الغذائية التي من ضمنها الكالسيوم، وبالتالي تصاب الكثيرات بمشاكل في الأسنان.

ورجح الطبيب أن نقص هذه العناصر الضرورية في جسم المرأة الحامل قد يرجع سببه إلي سوء التغذية أثناء فترة الحمل، ولذلك يجب على النساء أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يحتوي على جميع المواد المغذية لصحة الأسنان وأبرزها الحليب ومشتقاته.

وأضاف، أن بعض النساء يصبن بمشاكل في الأسنان أيضا خلال فترة الحمل بسبب العوامل الوراثية التي تلعب دورا في الحفاظ على صحة الأسنان، فإذا عانت قريبات المرأة الحامل من مشكلات في أسنانهن أثناء فترة الحمل، فالاحتمال كبير جدا بأنها ستعاني من نفس المشكلات أيضا، ولذا يجب مراجعة طبيب الأسنان قبل الحمل ومعالجتها لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية.