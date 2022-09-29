صحة ورشاقة

احمي نفسك من التهاب المفاصل وتناولى هذه الفواكه

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القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل تعد من الأمراض المسببة لألم شديد في الجسم، كما يتسبب في إعاقة الشخص المصاب عن القيام بمهامه اليومية بسبب الألم الذي يشعر به الشخص. 

 

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن هناك العديد  من الأطعمة التي تساعد في حماية العظام والمفاصل من مشكلة التهاب المفاصل، وثبت أن  الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لها قدرة كبيرة في الحماية من مشاكل التهاب المفاصل، ولذا فتناولها يقلل من حالة الألم الشديدة والتقليل من تورم المفاصل وضعف العضلات. 

 

أوضحت  الدكتورة كلير موريسون الخبيرة في مشاكل مفاصل الجسم، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تعد المفتاح القوي  لمعالجة التهاب المفاصل، حيث إن البوتاسيوم  يساعد على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ويقلل من احتباس السوائل ويساعد على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل.

 

ووفقا لدراسة  نشرت في مجلة The Journal of Pain،  التي  أثبتت وجود صلة بين مستويات البوتاسيوم المنخفضة والتهاب المفاصل الروماتويدي، فالمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لديهم تراكيز منخفضة من البوتاسيوم في الدم بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة في الأصحاء.

وبالإضافة إلى مكملات البوتاسيوم أوصت الدراسة  على وجه التحديد بأربع فواكه لإضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات البوتاسيوم في الجسم وتقلل من حدة التهاب المفاصل، ومنها: 

- 100جرام  من الموز تحتوي على 358  من البوتاسيوم.

تحتوي 100 جرام من البطيخ علي   267 من البوتاسيوم.

-100جرام من البرتقال تحتوي على 181  من البوتاسيوم.

-المشمش يحتوي علي 259  جرام من البوتاسيوم. 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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