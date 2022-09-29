شكرا لقرائتكم خبر عن احمي نفسك من التهاب المفاصل وتناولى هذه الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل تعد من الأمراض المسببة لألم شديد في الجسم، كما يتسبب في إعاقة الشخص المصاب عن القيام بمهامه اليومية بسبب الألم الذي يشعر به الشخص.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في حماية العظام والمفاصل من مشكلة التهاب المفاصل، وثبت أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لها قدرة كبيرة في الحماية من مشاكل التهاب المفاصل، ولذا فتناولها يقلل من حالة الألم الشديدة والتقليل من تورم المفاصل وضعف العضلات.

أوضحت الدكتورة كلير موريسون الخبيرة في مشاكل مفاصل الجسم، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تعد المفتاح القوي لمعالجة التهاب المفاصل، حيث إن البوتاسيوم يساعد على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ويقلل من احتباس السوائل ويساعد على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة The Journal of Pain، التي أثبتت وجود صلة بين مستويات البوتاسيوم المنخفضة والتهاب المفاصل الروماتويدي، فالمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لديهم تراكيز منخفضة من البوتاسيوم في الدم بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة في الأصحاء.

وبالإضافة إلى مكملات البوتاسيوم أوصت الدراسة على وجه التحديد بأربع فواكه لإضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات البوتاسيوم في الجسم وتقلل من حدة التهاب المفاصل، ومنها:

- 100جرام من الموز تحتوي على 358 من البوتاسيوم.

تحتوي 100 جرام من البطيخ علي 267 من البوتاسيوم.

-100جرام من البرتقال تحتوي على 181 من البوتاسيوم.

-المشمش يحتوي علي 259 جرام من البوتاسيوم.