شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى علامات فشل الكبد عند الأطفال وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الكبد في ارتفاع مطرد بين الأطفال وتؤثر على ما يقرب من 6 إلى 10 في المائة من الأطفال، يتكون فشل الكبد بشكل رئيسي من نوعين حاد ومزمن، معظم حالات فشل الكبد التي نشهدها هي أمراض الكبد المزمنة المتعلقة بعدوى فيروس التهاب الكبد أو مرتبطة بالكحول والعديد من الأسباب الأخرى، يمكن تقسيم الفشل الكبدي في الفئة العمرية للأطفال على وجه التحديد على أنه خلقي أو وراثي ، حيث يوجد عيب في النمو ، في وقت مبكر من الشهر الأول من العمر، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأسباب الشائعة لفشل الكبد عند الأطفال

يمكن أن يحدث فشل الكبد للأطفال في أي عمر، يمكن أن يفشل الكبد بسبب أنواع مختلفة من الإصابة أو المرض في كثير من الأحيان ، لا يمكن حتى العثور على سبب، تتضمن بعض الأسباب المعروفة لفشل الكبد الحاد (المفاجئ) ما يلي:

• رتق القناة الصفراوية ، وهو مشكلة خلقية تحدث في مرحلة ما قبل الولادة ، أثناء تكوين الجنين في رحم الأم، تحدث المشكلة مع تكون القنوات الصفراوية، وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكبد المبكر عند الأطفال.

• الفيروسات ، مثل الهربس (HSV) أو فيروس إبشتاين بار (EBV) أو الفيروس المضخم للخلايا (CMV) أو التهاب الكبد A و B و E. أو وصفها بعد.

• الاضطرابات الأيضية الموروثة ، مثل الجالاكتوز في الدم ، والتيروزين الدم ، وعدم تحمل الفركتوز الوراثي (HFI) ، ومرض ويلسون (الكثير من النحاس في أجزاء من الجسم) وأمراض الميتوكوندريا

• السموم ، مثل أنواع معينة من الفطر البري ، وسم الفئران ، وقاتل الحشرات ، ومبيد الحشائش ، وبعض المذيبات أو المنظفات.

• مشاكل الجهاز المناعي

• انخفاض تدفق الدم إلى الكبد ، مثل قصور القلب أو الصدمة أو انسداد الأوعية الدموية

• حمى الضنك سبب آخر لفشل الكبد الحاد.

إليك بعض العلامات المبكرة التي يمكنك مراقبتها

في البداية ، يمكن أن تبدو أعراض الفشل الكبدي مثل أمراض الطفولة الشائعة الأخرى ، مثل الأنفلونزا.

• التعب (الشعور بالتعب طوال الوقت)

• الغثيان أو القيء

• فقدان الشهية

• ألم في البطن

• الفشل في النمو (أي تعثر النمو أو انخفاض معدل زيادة الوزن في الطفولة عما هو متوقع بالنسبة للعمر أو الجنس)

كيف يتم تشخيص الفشل الكبدي عند الاطفال؟

بدون اختبارات خاصة ، قد يكون من الصعب تشخيص فشل الكبد في المراحل المبكرة، وذلك لأن الأعراض تشبه العديد من الأمراض الأخرى ، يجب إجراء الاختبارات من أجل:

• ارتفاع مستويات البيليروبين مما يؤدي إلى الإصابة باليرقان

• ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد

• مشاكل تخثر الدم

• علامات اعتلال الدماغ (تلف في الدماغ)