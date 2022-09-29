في 7 أيام رجيم لتخسيس 5 كيلوغرامات

بيروت - نادين محمد - تأتي العديد من المناسبات التي تحتاجين فيها إلى تخسيس الوزن لترتدي أفضل ما عندك من ملابس، يمكنك التخلص من وزنك الزائد برجيمٍ ينحف 5 كيلوغرامات في أسبوع، وكل ما عليك القيام به هو الالتزام بخطة نظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن مستقر لأطول فترة ممكنة.

إليك بعض التحذيرات والنصائح التي ستساعدك على خسارة 5 كيلوغرامات من الوزن في أسبوع، أبرزها تقليل أو التوقف عن تناول الكربوهيدرات تماماً، وذلك لأن الكربوهيدرات تحتوي على الحد الأقصى من السعرات الحرارية بينما يجب أن تتناولي وجبة متوازنة قليلة الكربوهيدرات وتكون وجبات صحية للغاية.

إليك خطة 7 أيام لرجيمٍ ينحف 5 كيلوغرامات في الأسبوع.

في 7 أيام رجيم ينحف 5 كيلو في الأسبوع

اليوم الأول تناولي الفاكهة فقط:

يسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة ما عدا الموز، ويفضل تناول كل من التفاح والتمر والبطيخ وجميع الفواكه الحمضية بكميات مفتوحة، ويجب أن تكون طازجة وليست معلبة.

اليوم الثاني تناول الخضار فقط:

يمكنك تناول الخضروات النيئة أو المطبوخة. مع إضافة القليل من الملح أو الفلفل أو الحليب أو الزيت أو الزبدة لتحضيرها .

في اليوم الثالث تناولي الخضار والفاكهة:

يسمح بتناول الفواكه والخضروات وعدم استخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الحليب عند تحضير الخضار. ويسمح فقط بتناول الخضر النيئة أو المطبوخة، والتوقف عن تناول البطاطا الحلوة والموز وتناول وجبة خفيفة مع إضافة أعواد الكرفس بين الوجبات.

اليوم الرابع موز وحليب:

يجب تناول ما يقرب من 8 ثمرات موز مع 3 أكواب من الحليب الخالي من الدسم. بالإضافة إلى حساء الخضار على مدار اليوم.

يمكن تناول شوربة الخضار والبصل والفلفل الأخضر والملفوف والخس والجزر المفروم والكرفس مع قليل من الملح والفلفل، ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

في اليوم الخامس نضيف الأرز البني:

يمكنك تناول خليط من الفواكه والخضروات وكوب صغير من الأرز البني المطبوخ، مع 6 حبات طماطم وسلطة وتفاح ونصف كوب حليب خالي الدسم وبرتقالة طوال اليوم.

في اليوم السادس يوم الخضار والأرز:

يجب عدم استخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الخضار أثناء التحضير. كما يمكنك تناول مزيد من الخضار وشوربة الخضر على مدار اليوم، ولكن مع إضافة كوب صغير مطبوخ من الأرز البني.

في اليوم السابع أرز وخضار وعصائر:

يمكنك تناول الكثير من الخضار أو السلطة أو حساء الخضار مع كوب واحد من الأرز البني المطبوخ وعصائر الفاكهة الطازجة .

المصدر : Mayo Clinic

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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