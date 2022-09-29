شكرا لقرائتكم خبر عن من بذور الشيا إلى البرقوق.. أطعمة تساعد فى علاج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الجميع في مرحلة ما من مشكلة ما في المعدة، ومع ذلك ، هذا ليس بالأمر غير المعتاد بالنظر إلى عدد الوجبات التي تتناولها كل يوم، بعض الأطعمة التي تتناولها قد تجعلك تشعر بالانتفاخ أو الإمساك أو تسبب لك بعض الضيق، لذلك ، من المهم أن تحافظ على فحص ما تتناوله حتى تظل هذه المشاكل بعيدة ، علاوة على ذلك ، يكون لديك حركة أمعاء جيدة.

يمكن أن يكون الإمساك نتيجة قلة تناول السوائل وضعف حركة الأمعاء، لذلك ، للوقاية من الإمساك ، من المهم أن تشرب كمية كافية من السوائل ، بالإضافة إلى تناول الطعام الذي يساعد في حركة الأمعاء.

يمكن أن يساعدك اتباع هذه الخطوات أيضًا إذا كنت تعاني من الإمساك، وفقا لموقع " HEALTHLINE"، ألقِ نظرة هنا على الأطعمة المختلفة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الإمساك.

الفول:

تحتوي هذه البقوليات على الألياف الموجودة فيها مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، لا يمكن هضم الألياف الموجودة فيها، وبالتالي فهي تدفع النفايات الأخرى من الجهاز الهضمي إلى الخارج مما يحافظ على صحتها.

البرقوق:

تعتبر من أفضل الأطعمة للإمساك، يحتوي البرقوق على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه والتي تساعد في حركة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك ، كما أنه يحسن إخراج البراز، يمكنك أيضًا شرب عصير البرقوق ويعتبر فعالًا بنفس القدر.

الشوفان:

يمكن أن تساعد إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي في تحسين حركة الأمعاء ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود الألياف فيه. عند تناول الشوفان بانتظام ، قد تشعر بقليل من الإمساك ويكون لديك أيضًا حركات أمعاء منتظمة.

بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الخارقة، فهى تساعد على توفير الراحة من العديد من المشاكل كما أنها تعمل على الإمساك، عندما تتلامس بذور الشيا مع السوائل ، فإنها تنتفخ ويستهلكها الجسم ويمنح الجسم كمية جيدة من السوائل.