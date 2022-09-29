شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج الإمساك.. أفضل 5 أطعمة تنظم حركة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون الجسم غير قادر على التخلص من النفايات بسهولة قد تشعر بالانتفاخ والإمساك ، وغالبا يحدث بسبب نقص تناول السوائل ، بعض العوامل الأخرى التي تسبب إمساكًا متكررًا تشمل قلة النشاط البدني بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي عالي المعالجة وغني بالدهون، وهناك طريقة واحدة لمحاولة تنظيم عملية الهضم وهى شرب المزيد من الماء وتناول الألياف لانتظام حركات الأمعاء ، وجرب هذه الأطعمة لتخفيف أعراض الإمساك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

بذور الشيا

تتضخم هذه البذور إلى 10 أضعاف حجمها عند ملامستها للسوائل ومع ذلك ، فإن الاتساق الشبيهة بالهلام لبذور الشيا، يعمل كمزلق ويساعد على تخفيف حركات الأمعاء ، لذلك عند إقرانها بكمية معقولة من الماء ، فإن تناول بذور الشيا يمكن أن يفسح المجال للطعام المفرط لمغادرة جسمك بأمان.

بذور الكتان

يمكن أن تكون بذور الكتان وجبة خفيفة رائعة لتخفيف أعراض الإمساك بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان في النظام الغذائي ، مما يساعد على زيادة وقت عبور حركات الأمعاء.

فاصوليا سوداء

تعد الفاصوليا مصدر جيد للألياف التي تخفف الإمساك ، نظرًا لأن الألياف الموجودة في الفاصوليا غير قابلة للهضم ، فيمكن أن تساعد في دفع الفضلات عبر الأمعاء بسرعة وكفاءة أكبر.

البرقوق

لقد وجدت الدراسات أن البرقوق يمكن أن يخفف أعراض الإمساك ، ويحسن إخراج البراز ، ويسرع وقت عملية الخروج النهائية بطريقة صحية ، نظرًا لوجود 12 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان في كوب من البرقوق، يعتبر أيضًا ملينًا طبيعيًا بسبب مركب السوربيتول.

زبادي

يمكن للألياف والمغنيسيوم دعم تخفيف الإمساك ، ولكن هناك مصدر آخر قد يكون مفيدًا أيضًا البروبيوتيك أو البكتيريا الحية، تشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يساهم في خلق التوازن في المعدة ، ويمكن للبكتيريا الجيدة الموجودة في البروبيوتيك أن تساعد في تحسين الظروف في الجهاز الهضمي ، بحيث يمكن أن تعمل بشكل فعال وأكثر انتظامًا