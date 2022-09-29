شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: 7 أشياء ضارة لعظامك ..المشروبات الغازية والتدخين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما لا نفكر في المكونات الأكثر حيوية للعظام، وقد تؤثر عاداتك اليومية على عظامك دون علمك، ووفقا لأخصائية التغذية الهندية أنجالي موكرجي، فإن هناك عددا من الأطعمة والمشروبات الضارة بعظامك، موضحة أن الكالسيوم معدن صعب الإرضاء ولا يتم امتصاصه بسهولة، مع امتصاص 20-30٪ فقط من إجمالي الكالسيوم الذي يتم تناوله ، هناك أطعمة معينة تمنع بالفعل الامتصاص وتؤدي في النهاية إلى فقدان العظام، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

للحفاظ على صحة عظامك تجنب هذه الأشياء:1. المشروبات الغازية

المشروبات الغازية غنية بالسكر والكافيين ، وتحتوي على حامض الفوسفوريك كمادة حافظة، هذا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى فقدان الكالسيوم من العظام.

2. البروتين الحيواني

احذر من تناول الكثير من البروتين الحيواني، الاستهلاك المفرط قد يسبب فقدان الكالسيوم في البول.

3. الكافيين

في بعض الأحيان ، قد لا تدرك ذلك ولكن الكافيين في المشروبات الشعبية مثل الشاي والكاكاو والشوكولاتة والقهوة يزيد من إفراز الكالسيوم.

4. التدخين

إذا كنت مدمنًا على التدخين، فتوقف عند هذا الحد، كما أن تدخين التبغ يسرقان الجسم من مخزون الكالسيوم لأن النيكوتين يؤثر على امتصاص الكالسيوم.

5. الإفراط في الملح والسكر

هل تأكل الكثير من السكر أو الملح في وجباتك؟ يزيد الاستهلاك المفرط لهذين النوعين من إفراز الكالسيوم.





6. كتلة عضلية أقل

يقال أن الشخص الذي لديه هيكل صغير أو كتلة عضلية أقل يميل أيضًا إلى تخزين كمية أقل من الكالسيوم.





7. نمط الحياة

أسلوب الحياة الذي يتسم بقلة الحركة يسلب جسمك مخازن الكالسيوم، عندما تبدأ أي نشاط بدني مثل المشي أو الجري أو الركض ، فهذا يساعدك على منع فقدان العظام.

الكالسيوم يجب أن يكون مصحوبًا بالمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين A و C وفيتامين D في طعامك ، إلى جانب المكملات الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل 6 أيام في الأسبوع تضمن امتصاصًا أفضل للمعادن.