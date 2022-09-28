شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنب والبروكلي لعلاج التهاب المفاصل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل يعد من الأمراض المسببة لألم كبير في الجسم، ويتسبب في الشعور بعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، أي أنه يعرضك للإعاقة في حياتك بسبب الألم الذي تشعر به في مفاصل الجسم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن تناول بعض الخضراوات الخضراء قد يساهم في علاج أعراض التهاب المفاصل، وأيضا تلف الغضاريف.

وأضاف التقرير، أن التهاب المفاصل يساهم في تقليل أعراضه تناولك للكرنب، فهو من الخضراوات المفيدة لمرضى التهاب المفاصل، والسبب يرجع إلى أنه مليء بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى مركب يسمى السلفورافان، وكلاهما مضاد للالتهابات.

وأكد التقرير، أن تناول مرضي التهاب المفاصل للخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تحمي من تلف الخلايا وتقلل من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل، وأيضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والالتهابات.

فالخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكولي والسبانخ والكرنب، واللفت مليئة بمضادات الأكسدة وبالفيتامينات A وC وK التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، كما أنها غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام.

فالبروكلي والخضروات الصليبية الأخرى ككرنب والقرنبيط يحتويان علي مركبا طبيعيا يسمى سلفورافان الذي من دوره إعاقة الاصابة بأي التهابات في الجسم.

ومن ضمن أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل، التالي:

- آلام المفاصل وتيبسها.

-الالتهاب وإحمرار حول المفاصل.

-عدم القدرة علي حركة المفاصل.

- ضعف وهزال العضلات.