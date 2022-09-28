شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تركيبات تساعدك في امتصاص أفضل العناصر الغذائية.. جرب الموز والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سمعنا جميعًا عن أهمية تناول طعام مغذي، فهو يحافظ على صحتك ويساعدك على الحصول على كمية جيدة من جميع العناصر الغذائية الأساسية، لهذا السبب بدأ الكثير منا في إضافة مكونات مختلفة إلى نظامنا الغذائي من السبانخ إلى الفطر وأكثر من ذلك، هناك العديد من الأطعمة التي تساعد أجسامنا، لكن، هل تعلم أن الجمع بين بعض الأطعمة بشكل استراتيجي يمكن أن يساعد جسمك على امتصاص الفيتامينات ومضادات الأكسدة بطريقة أفضل، وإليك تركيبات غذائية معينة تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. الموز والزبادي :

يساعد الموز الغني بالبوتاسيوم مع الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الزبادي ، في نمو العضلات، كما أن الموز غني بالإينولين ، وهو مادة حيوية تعزز صحة الأمعاء وتزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم في اللبن، يمكنك عمل عصير الموز والزبادي بسرعة وسهولة.

2.المشروم وبذور السمسم لفيتامين د والكالسيوم:

هذه التركيبة من الفيتامينات والمعادن ستدعم عظام قوية، يتم امتصاص المزيد من الكالسيوم من نظامك الغذائي والمكملات الغذائية عندما تتناول فيتامين د. يتعاون الاثنان لأن شكل فيتامين د النشط يبدأ بسلسلة من الأحداث التي تعزز امتصاص الأمعاء للكالسيوم الغذائي.

3. أوراق الليمون والأخضر لفيتامين سي والحديد:

يحتاج الحديد غير الهيم ، المعروف أيضًا باسم الحديد النباتي ، إلى القليل من التعزيز من خلال دمجه مع مصدر من فيتامين سي من أجل الامتصاص الأمثل، يساعد فيتامين سي في تحويل الحديد إلى شكل يستطيع الجسم امتصاصه بسهولة أكبر.

4. الزيتون والسبانخ للدهون الصحية وفيتامين أ:

لقد ثبت أن طهي السبانخ وتقديمه مع القليل من زيت الزيتون يحسن امتصاص الجسم للمادة الكيميائية الضوئية

5. اللوز والبرتقال لفيتامين هـ وفيتامين ج:

كلا الفيتامينات ضرورية للمناعة، من خلال تضمين الفيتامينات C و E في روتينك اليومي ، فإنك تزود بشرتك بسلاحين من مضادات الأكسدة للحماية من الضرر الناجم عن الجذور الحرة، يساعد فيتامين (هـ) أيضًا على تكوين خلايا الدم الحمراء ، ويسرع فيتامين ج في التئام الجروح.