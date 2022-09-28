شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على ذاكرتك مع تقدمك فى العمر بتعلم أشياء جديدة ووضع هدف للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن حالة دماغهم، مع تقدمهم في السن، ويخشون أن عقولهم لن تكون حادة كما كانت من قبل، وتبدو فكرة فقدان القدرة المعرفية التي كانت لديهم في شبابهم وكأنهم يفقدون أنفسهم، ويبقى العديد من كبار السن حادّين ومنتبهين حتى في الثمانينيات والتسعينيات من عمرهم ، ويقول البعض أنه من علم الوراثة ، أن بعض الناس قد ولدوا بهذه الطريقة ، وقد يكون هناك مكون وراثي ، ومع ذلك ، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لمكافحة آثار الوقت على الدماغ، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

وعلى عكس أعضاء الجسم الأخرى ، فإن الدماغ لديه القدرة على تغيير نفسه ، وإعادة الأسلاك باستمرار وتنميتها ، وهي قدرة تسمى "المرونة العصبية"، ومن خلال الاستفادة من هذه القدرة ورعايتها ، يمكننا أن نمنح عقولنا هدية طول العمر. وإليك بعض النصائح لذلك ، بالإضافة إلى بعض التمارين لمساعدتك:

1 - تعلم شيئا جديدا

في كثير من الأحيان ، يُعتقد أن التعلم موجود للشباب أو للحصول على وظيفة معينة، ومع ذلك ، فإن التعلم مدى الحياة هو أحد أفضل الطرق لضمان صحة الدماغ في سن الشيخوخة، والدماغ يشبه إلى حد كبير العضلات، إذا استلقيت في السرير أو جلست طوال اليوم ، فإن عضلاتك تصبح ضعيفة، إنها بالضبط نفس الطريقة بالنسبة للدماغ - عليك أن "تستخدمه أو تخسره" ، كما يقول المثل.

2 - ابحث عن هدف لحياتك

غالبًا ما يفقد الناس إحساسهم بالهدف في الحياة ، خاصة بعد التقاعد، وقد ثبت أن هذا يضر بصحة الدماغ وسبب رئيسي للتدهور المعرفي لدى كبار السن بشكل أساسي ، عندما يشعر الناس بأنهم مفيدون ، يكونون أكثر سعادة ، وأقل توتراً ، وأكثر مرونة طوال حياتهم.

جرب هذا التمرين: اسأل نفسك ، "ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لي في الحياة؟" طرح قائمة بالعصف الذهني. ما هو أكثر ما لديك عزيزي؟ النزاهة والحب والوفرة؟ اكتب 10 أشياء تخطر ببالك مهما كانت. لكل عنصر ، اسأل نفسك ، "هل العيش بهذه القيمة يجعلني أشعر بالسعادة والرضا حقًا؟" بعد ذلك ، اختر الأشياء الخمسة التي تعتقد أنها الأكثر أهمية بالنسبة لك. اكتب الطرق التي يمكنك من خلالها إدخال المزيد منها في حياتك.

3 - تأمل بانتظام

الإجهاد هو أحد أكبر أعداء صحة الدماغ ويرتبط بخطر أكبر للإصابة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف ، وكما تعلم بالفعل ، فهو مرتبط بالعديد من أشكال الأمراض الصحية الأخرى ، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب ومشاكل المناعة، لذا ، فإن القيام بشيء للمساعدة في التحكم فيه ربما يكون أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك بشكل عام ، سواء للجسم أو العقل.

جرب هذا التمرين: يمكن أن يكون التأمل بسيطًا مثل التنفس العميق واليقظ ، كما هو الحال في تمرين "التنفس البطني" الذي أقوم بتعليمه غالبًا لمساعدة الناس على التركيز والاسترخاء.