شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تظهر على جسمك توضح أن قلبك بصحة جيدة.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذا التقرير مختلف عما ينشر فى المواقع الطبية ، لأنه يبث الطمائنينة لقلبك ويوضح العلامات الصحية التي تشعرك بالراحة والاإطئمنان علي صحة القلب، وذلك وفقا لموقع “healthline”.

-معدل ضربات القلب حينما تكون بين 60 إلي 100 فهذا يعد طبيعي وأن قلبك يتمتع بصحة جيدة ، فقد ترتفع هذه النسب في حالة الإصابة والتعرض للتوتر والقلق، أو عد أخذ بعض الأدوية التي تعمل علي زيادة ضربات القلب.

- ضغط الدم ، عندما يكون طبيعي وصحي تكون نسبته 120 علي 80 ملم -زئبق، فإذا كنت لا تتعرض لارتفاع أو انخفاض نسبته فهذا يعني أن قلبك جيد وصحي.

- مستويات الطاقة، تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل ملحوظ في قياس مدي صحة قلبك، فإذا كنت تشعر بشكل دائم بالإرهاق والتعب والضيق عند القيام بأي نشاط فهذا يعني أن قلبك مرهق، أما في حالة العكس، فهذا يعني أن قلبك سليم ويتمتع بصحة جيدة.

-في الكثير من الأحيان يمكنك الاطمئنان علي صحة قلبك من صحة الفم، فالتبتع بصحة فم جيدة تكون صحة قلبهم صحية وجيدة، وذلك عكس ما يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في اللثة والأسنان فيكونوا أكثر عرضة لمشاكل وأمراض القلب المختلفة.