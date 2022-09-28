شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب لضيق التنفس.. منها الانسداد الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشعر بضيق في التنفس ، فقد يكون أمرًا صعبًا وغير مريح، وقد تشعر أيضًا كما لو أنك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين، قد تكون المعاناة من مشاكل تنفس خفيفة بسبب انسداد الأنف أو التمارين الشاقة، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض خطيرة، وأبرز سببين لذلك هما النوبة القلبية والربو ومع ذلك ، هناك عدة أسباب أخرى لضيق التنفس، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

9 أسباب لضيق التنفس:1. الاختناق

الاختناق هو عندما يكون هناك شيء عالق في الشعب الهوائية ويمكن أن يسبب ضيق التنفس، تشمل الأعراض الرئيسية له عدم القدرة على التنفس والتحدث في الحالات الشديدة ، قد يتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق.

2. الربو

يحدث هذا بسبب التهاب في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى تضخم الرئتين وتضيقهما، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس والسعال والصفير، لا تأخذ هذه الحالة باستخفاف مطلقًا واطلب عناية طبية فورية.

3. الانسداد الرئوي

يُلاحظ الانسداد الرئوي عند انسداد شرايين الرئة بسبب جلطة دموية أو خلية دهنية أو خلية ورمية أو هواء، يحدث هذا بسبب جلطة دموية في وريد الفخذ، تسمى هذه الحالة بتجلط الأوردة العميقة أو DVT ، حيث تنفصل الجلطة وتنتقل إلى الرئتين ، مما يسبب ضيق التنفس وحتى ألم الصدر .

4. مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

إنها مجموعة من أمراض الرئة التقدمية التي تجعل من الصعب على المرء أن يتنفس، تشمل أعراضه صعوبات في التنفس ، مخاط ، أزيز ، وسعال.

5. الالتهاب الرئوي

يحدث بسبب التهاب إحدى الرئتين أو كليهما ، والذي ينتج بشكل عام عن بكتيريا Streptococcus pneumonia. تسبب البكتيريا تراكم السوائل في الأكياس الهوائية للرئة مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

6. مشاكل القلب

الذبحة الصدرية ، النوبة القلبية ، قصور القلب ، عيوب القلب الخلقية ، عدم انتظام ضربات القلب: سيظهر على الشخص الذي يعاني من أي من هذه أعراض ضيق التنفس بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية بالقرب من الرئتين.

7. القلق

ضيق التنفس المرتبط بالقلق يرجع إلى فرط التنفس (التنفس الزائد)، إذا تعرض المرء لنوبة قلق ، سيكون التنفس سريعًا، يعني امتصاص الكثير من الأكسجين وإخراج الكثير من ثاني أكسيد الكربون ، يشعر جسمك أنك لا تتنفس بشكل كافٍ، هذا يسبب فرط التنفس أو حتى ضيق في التنفس .

واحدة من العلامات المميزة للمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد المعروف باسم SARS-CoV-2 ، هو ضيق التنفس ، على عكس العديد من الأمراض الأخرى ، قد يعاني مرضى Covid-19 من ضيق مستمر في التنفس يتفاقم بسرعة.

9. أسباب أخرى

يعد مرض الرئة الخلالي ، والحماض ، والانصباب الجنبي ، والأورام الخبيثة في الرئة من أسباب ضيق التنفس أيضًا.