شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتخلص من وزنك الزائد دون الذهاب إلى صالات الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أمرًا صعبا، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه ، فمن المهم أن تدرك أهمية اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين ونمط الحياة، وسنوضح بعض الطرق السهلة لمساعدتك على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

بعض الأنشطة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن:1. المشي

يعد المشي أحد أسهل الطرق لإدخال الأنشطة البدنية في روتينك، يمكنك زيادة الشدة عن طريق الجمع بين الركض والجري.

2. نط الحبل

نط الحبل طريقة فعالة للغاية لفقدان الوزن وإدخال النشاط البدني في الجسم أثناء البقاء في المنزل، يمكنك زيادة الشدة عن طريق زيادة عدد المجموعات.





3. تمرن في المنزل

يمكنك ممارسة التمارين في المنزل إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكن ممارسة تمارين مثل القرفصاء ، ومتسلقي الجبال ، والقفز ، والاندفاع ، وما إلى ذلك بسهولة في المنزل.

4. اليوجا

تعتبر اليوجا طريقة أخرى فعالة لفقدان الوزن ، يمكنك التدرب عليها في المنزل ويمكن تعديل الشدة حسب راحتك.





5. اصعد السلالم

يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات صغيرة في روتينك أيضًا على إنقاص الوزن، يعتبر صعود السلالم بدلاً من المصاعد طريقة رائعة أخرى للضغط في القليل من التمرين.





6. الرقص

يعد الرقص طريقة أخرى ممتعة للغاية لفقدان الوزن ، هو تمرين رائع عندما يتم دمجه مع الموسيقى التي تختارها.،كما أنه يساعدك على حرق السعرات الحرارية بسرعة كبيرة.





7. الأعمال المنزلية

تعد المساعدة في تنظيف المنزل طريقة رائعة أخرى لإضافة بعض الحركة الجسدية إلى روتينك.





ماذا تأكل؟

قسّم 3 وجبات إلى 6 وجبات صغيرة

تناول الأطعمة التي تعزز التمثيل الغذائي مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والفلفل الحار ، إلخ.

تناول المزيد من البروتين

عد وخفض السعرات الحرارية اليومية

اشرب كمية كافية من الماء قبل كل وجبة

تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تمامًا

جرب الصيام المتقطع

تناول القهوة السوداء قبل ممارسة الرياضة لزيادة الطاقة

اختر منتجات الألبان قليلة الدسم